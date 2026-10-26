Draisaitl bol vyhlásený za hráča týždňa, NHL ocenila aj brankára Montrealu

Útočník Leon Draisaitl z Edmontonu bol vyhlásený za najlepšieho hráča uplynulého týždňa v NHL.
Nemecký hokejista dal v troch zápasoch zakaždým po dva góly a so šiestimi gólmi bol najlepším strelcom súťaže. Navyše pridal tri asistencie a s deviatimi bodmi mu v produktivite patrilo druhé miesto.
Ďalšie ocenenia v tradičnej ankete získali brankári. Druhou hviezdou týždňa bol zvolený gólman Calgary Devin Cooley, ktorý v dvoch zápasoch zlikvidoval 66 z 68 striel.
Treťou hviezdou sa stal dvadsaťjedenročný Jacob Fowler z Montrealu, ktorý si rovnako pripísal dve výhry. Z 55 striel pustil za svoj chrbát rovnako len dve.
Tabuľky NHL
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