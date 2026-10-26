Draisaitl bol vyhlásený za hráča týždňa, NHL ocenila aj brankára Montrealu

Leon Draisaitl
Leon Draisaitl (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
ČTK|26. okt 2026 o 18:48
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Nemecký kanonier strieľal dva góly za zápas.

Útočník Leon Draisaitl z Edmontonu bol vyhlásený za najlepšieho hráča uplynulého týždňa v NHL.

Nemecký hokejista dal v troch zápasoch zakaždým po dva góly a so šiestimi gólmi bol najlepším strelcom súťaže. Navyše pridal tri asistencie a s deviatimi bodmi mu v produktivite patrilo druhé miesto.

Ďalšie ocenenia v tradičnej ankete získali brankári. Druhou hviezdou týždňa bol zvolený gólman Calgary Devin Cooley, ktorý v dvoch zápasoch zlikvidoval 66 z 68 striel.

Treťou hviezdou sa stal dvadsaťjedenročný Jacob Fowler z Montrealu, ktorý si rovnako pripísal dve výhry. Z 55 striel pustil za svoj chrbát rovnako len dve.

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