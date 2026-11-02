Hetrikom sa priblížil k Šatanovi. Útočník Buffala patril medzi hviezdy týždňa

Hviezdami týždňa v zámorskej hokejovej NHL sa stali útočník Tage Thompson z Buffala, brankár Edmontonu Tristan Jarry a švédsky center Leo Carlsson z Anaheimu. Informoval o tom oficiálny web profiligy.
Thompson viedol produktivitu počas týždňa s bilanciou 5+3 v troch zápasoch a pomohol Sabres k trom plným bodovým ziskom na tripe v Kalifornii.
Dvadsaťdeväťročný stredný útočník prispel asistenciou k víťazstvu na ľade San Jose (2:0), piatimi bodmi za hetrik a dve gólové prihrávky sa blysol pri triumfe na ľade Anaheimu.
Týždeň zakončil dvojgólovým zápisom do siete Los Angeles (3:2). Od svojho príchodu do Buffala v roku 2018 strelil 223 gólov, čo ho radí v klubovej histórii medzi strelcami na 9. miesto o jeden presný zásah za bývalého slovenského útočníka Miroslava Šatana.
Jarry sa predviedol dvoma čistými kontami v troch dueloch. Najskôr zneškodnil 24 striel pri víťazstve Edmontonu nad Calgary (4:0) a 18 zákrokov zaznamenal pri rovnakom výsledku Oilers proti NY Islanders.
Kanadský klub sa aj vďaka Jarrymu posunul na čelo Západnej konferencie.
Carlsson bol v troch súbojoch týždňa druhý najproduktívnejší hráč po Thompsonovi. Dvadsaťjedenročný Švéd strelil gól a nazbieral sedem asistencií.
Bilanciu 1+1 mal na konte v stretnutí proti Vancouveru (5:6 pp) a po tri asistencie pridal v dueloch s Buffalom (6:7) a pri triumfe nad Ottawou (6:3).
Po 14 odohratých zápasoch má na konte 17 asistencií, čo je tretí najvyšší počet spomedzi všetkých hráčov v prebiehajúcom ročníku.
Viac asistencií má iba duo z Edmontonu - obranca Evan Bouchard (18) a útočník Connor McDavid (30).
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