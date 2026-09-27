ONLINE: HKM Zvolen - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (5. kolo)

Hokejisti HKM Zvolen a HK Dukla Trenčín dnes hrajú zápas 5. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HKM Zvolen - HK Dukla Trenčín dnes (Tipsport Liga LIVE, 5. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
27.09.2026 o 17:00
5. kolo
Zvolen
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Trenčín
Prenos
Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní 5.kola Tipos extraligy HKM Zvolen – HK DUKLA Trenčín. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.
Zvolen má za sebou nevydarený piatkový zápas proti Slovanu. Proti tomuto súperovi sa mu už tradične nedarí a potvrdilo sa to aj v piatok, keď Zvolen prehral vysoko 1:6. Rozdiel medzi oboma mužstvami bol badateľný už na papieri a potvrdilo sa to neskôr aj na ľade. Dnes ale Rytieri privítajú súpera, s ktorými by mohli spoločne súperiť o stred tabuľky. Jedná sa teda o tzv. šesťbodový zápas. Aj Dukla má totiž po štyroch kolách na konte šesť bodov. Posunie sa teda HKM po tomto stretnutí v tabuľke nahor alebo nadol?
Trenčín síce začal sezónu dvoma prehrami, ale nasledovali dve výhry a tak sa Dukla vezie aktuálne na víťaznej vlne. Po nedeľnej výhre v predĺžení na Liptove nasledovala výhra 3:1 doma s Michalovcami. Dukle sa však veľmi vo Zvolene nedarí. V minulej sezóne tu prehrala všetky tri stretnutia, i keď posledné dva až po predĺžení resp. po samostatných nájazdoch. Uvidíme teda, či Dukla túto nepriaznivú bilanciu začne otáčať, alebo sa bude predlžovať.
Zvolen má za sebou nevydarený piatkový zápas proti Slovanu. Proti tomuto súperovi sa mu už tradične nedarí a potvrdilo sa to aj v piatok, keď Zvolen prehral vysoko 1:6. Rozdiel medzi oboma mužstvami bol badateľný už na papieri a potvrdilo sa to neskôr aj na ľade. Dnes ale Rytieri privítajú súpera, s ktorými by mohli spoločne súperiť o stred tabuľky. Jedná sa teda o tzv. šesťbodový zápas. Aj Dukla má totiž po štyroch kolách na konte šesť bodov. Posunie sa teda HKM po tomto stretnutí v tabuľke nahor alebo nadol?
Trenčín síce začal sezónu dvoma prehrami, ale nasledovali dve výhry a tak sa Dukla vezie aktuálne na víťaznej vlne. Po nedeľnej výhre v predĺžení na Liptove nasledovala výhra 3:1 doma s Michalovcami. Dukle sa však veľmi vo Zvolene nedarí. V minulej sezóne tu prehrala všetky tri stretnutia, i keď posledné dva až po predĺžení resp. po samostatných nájazdoch. Uvidíme teda, či Dukla túto nepriaznivú bilanciu začne otáčať, alebo sa bude predlžovať.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.