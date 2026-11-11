ONLINE: HKM Zvolen - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipsport liga LIVE (17. kolo)

Hokejisti HKM Zvolen a HK Spišská Nová Ves dnes hrajú zápas 17. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HKM Zvolen - HK Spišská Nová Ves dnes (Tipsport Liga LIVE, 17. kolo, streda, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
11.11.2026 o 18:00
17. kolo
Zvolen
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minúta
Plánovaný
Spišská N. Ves
Prenos
Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní 17.kola Tipos extraligy HKM Zvolen – HK Spišská Nová Ves. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.
Zvolen je aktuálne na desiatej priečke so 16b a na svojho dnešného súpera stráca rovných 10b. Už pred reprezentačnou prestávkou sa Zvolen posilnil o obrancu Davisa Penningtona, ktorý prišiel výmenou za Daniela Kowalczyka z Prešova. Nuž a počas prestávky Zvolen upiekol ešte jeden prestup a angažoval kanadského útočníka Dannyho Katica, ktorý prišiel z HC Škoda Plzeň. Zvolen teda reaguje na vysokú maródku v tíme, kde sú stále mimo hry Josling, Marcinek, Romančík, Bergman. Navyše Nemecký pohár nedohral Nauš a otáznik nad dnešným štartom visí aj nad Ďalogom a Valachom. Zvolen teda musí zabojovať s tým, čo bude mať zdravé ruky a nohy a určite bude chcieť doma zvíťaziť.
Sp.N.Ves si pokojne pláva vo vodách v strede tabuľky. Aktuálne sú Spišiaci na šiestej priečke. Formu ale ideálnu nemajú, pretože z posledných piatich zápasov vyhrali iba raz doma s Michalovcami a získali 4 body. Po dobrom štarte akoby Spišiaci strácali paru. Netreba ich ale podceňovať, minimálne hráča s menom Danick Martel, ktorý je aktuálne najproduktívnejší hráč celej súťaže. Za 15 zápasov má bilanciu 9+13.
Zvolen je aktuálne na desiatej priečke so 16b a na svojho dnešného súpera stráca rovných 10b. Už pred reprezentačnou prestávkou sa Zvolen posilnil o obrancu Davisa Penningtona, ktorý prišiel výmenou za Daniela Kowalczyka z Prešova. Nuž a počas prestávky Zvolen upiekol ešte jeden prestup a angažoval kanadského útočníka Dannyho Katica, ktorý prišiel z HC Škoda Plzeň. Zvolen teda reaguje na vysokú maródku v tíme, kde sú stále mimo hry Josling, Marcinek, Romančík, Bergman. Navyše Nemecký pohár nedohral Nauš a otáznik nad dnešným štartom visí aj nad Ďalogom a Valachom. Zvolen teda musí zabojovať s tým, čo bude mať zdravé ruky a nohy a určite bude chcieť doma zvíťaziť.
Sp.N.Ves si pokojne pláva vo vodách v strede tabuľky. Aktuálne sú Spišiaci na šiestej priečke. Formu ale ideálnu nemajú, pretože z posledných piatich zápasov vyhrali iba raz doma s Michalovcami a získali 4 body. Po dobrom štarte akoby Spišiaci strácali paru. Netreba ich ale podceňovať, minimálne hráča s menom Danick Martel, ktorý je aktuálne najproduktívnejší hráč celej súťaže. Za 15 zápasov má bilanciu 9+13.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.