Slovan pokračuje v dominantných výkonoch. Zvolenu strelil až šesť gólov

Hokejisti Zvolena prehrali v 4. kole Tipsport ligy na domácom ľade so Slovanom Bratislava 1:6.
Šancu na bodový zisk stratili v druhej tretine, v ktorej inkasovali štyri góly. Hostia z hlavného mesta SR zaknihovali štvrté víťazstvo z piatich odohraných duelov a usadili sa na čele tabuľky.
Skóre stretnutia otvoril Slovan až v druhom dejstve zásluhou Vargu. Následne sa jeho spoluhráči presadili v presilových hrách.
VIDEO: Zostrih zápasu Zvolen - Slovan Bratislava
Dmowski takisto z kruhu a Bondra z predbránkového priestoru. Na hrozivých 0:4 zvýšil Ličko spoza kruhu a vyhnal z bránky Klimeša, ktorého nahradil Brezáni.
Domáci ešte do prestávky stihli odpovedať Koleničom zblízka pred odkrytou bránkou, ale v tretej tretine nedokázali zdramatizovať duel, pričom v závere ešte inkasovali piaty gól od Korczaka v hre bez brankára v oslabení a aj šiesty z hokejky Pecarara.
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Hlasy po zápase
Marek Zadina, tréner Zvolena: „Narazili sme na súpera, ktorý má veľkú kvalitu. Inkasovali sme štyri góly v oslabeniach. Prvá tretina bola vyrovnaná, hralo sa hore – dole, no skončila bez gólov. Bohužiaľ, nezvládli sme druhú tretinu. Nevydarila sa nám. V tretej tretine sme si vytvorili šance, dostali sme súpera pod tlak, ale mrzí ma, že hráči boli akýsi zakríknutí, ako by sa báli hrať svoju hru proti Slovanu. Zoberieme si z tejto prehry ponaučenie. Nebol to z našej strany dobrý zápas. Kľúčovú rolu zohrali najmä špeciálne formácie.“
Michal Dostál, asistent trénera Slovana Bratislava: „Veľmi dobre sme vstúpili do zápasu, mali sme veľmi dobrú prvú tretinu, hoci sa skončila 0:0. Vytvárali sme si šance, boli sme aktívni, veľa sme strieľali. Odrazilo sa to v druhej tretine, bola vynikajúca, pokračovali sme v našej hre a vyhrali sme ju 4:1. Iba záver strednej časti nám trochu ušiel. Inak bola radosť pozerať na našu energiu. V tretej tretine sme si to kontrolovali. Bolo dobré, že sme sa presadili v presilovkách a veľmi dobrý výkon podal aj brankár Andrisík. Vážime si, že sme ešte neinkasovali v oslabení. Pozitívne hodnotíme štart do sezóny. Všetci hráči dobre spolupracujú a tvrdo pracujú.“
Tabuľka Tipsport ligy
ONLINE PRENOS: HKM Zvolen - HC Slovan Bratislava dnes (Tipsport Liga LIVE, 4. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
25.09.2026 o 18:00
4. kolo
Zvolen
1:6
(0:0, 1:4, 0:2)
60' minúta
Ukončený
Slovan Bratislava
Prehľad
Góly a asistencie: 38. Kolenič (Nemec, Tkáč) – 27. R. Varga (Cedzo, Kašlík), 30. Dmowski (Turan, R. Varga), 34. Bondra (Takáč, Peterek), 36. Ličko (Bačik), 59. Korczak, 60. Pecararo (Dmowski, R. Varga). Rozhodca: Crman, Stano – Orolin, Frimmel (video – D. Konc st.). Diváci: 2243.
Prenos
HKM Zvolen – HC Slovan Bratislava 1:6 (0:0, 1:4, 0:2) Góly a asistencie: 38. Kolenič (Nemec, Tkáč) – 27. R. Varga (Cedzo, Kašlík), 30. Dmowski (Turan, R. Varga), 34. Bondra (Takáč, Peterek), 36. Ličko (Bačik), 59. Korczak, 60. Pecararo (Dmowski, R. Varga). Rozhodca: Crman, Stano – Orolin, Frimmel (video – D. Konc st.). Vylúčenie: 9:4. Využitie: 0:3. V oslabení: 0:0. Diváci: 2243. Priebeh zápasu: 0:4, 1:4, 1:6.
Napriek tomu, že Slovan mal stredajší zápas s Košicami v nohách tak dnes ukázal vo Zvolene svoju kvalitu. Má lepší káder a aj to ukázal. Prvú tretinu Zvolen ešte odolával, ale v druhej už na súpera hlavne v presilovkách nestačil. Slovan teda zaslúžene vyhráva rozdielom triedy a pripisuje si ďalšie tri body.
Koniec zápasu.
Vylúčenie v tíme HKM Zvolen:
Jozef Kukos – 2 min., krosček.
59:16
Slovan Bratislava dal gól! Slovan využíva dnes svoju tretiu presilovku, LIAM PECARARO prestrelil Brezániho ktorému bránil aj hráč na hranici bránkoviska. – 1:6.
Asistovali Ryan Dmowski a Róbert Varga.
58:27
Vylúčenie v tíme HKM Zvolen:
Daniel Vladimír Tkáč – 2 min., hákovanie.
58:27
Slovan Bratislava dal gól! Pri hre bez brankára Tkáč na útočnej modrej stratil puk, RYDER KORCZAK mu ho vypichol a i keď atakovaný napriek tomu dostal puk do brány – 1:5.
58:21
Zvolen odvoláva brankára.
57:24
Ďalšia strela O'Connora od modrej a Brezáni vyráža vyrážačkou puk do rohu.
57:18
Prerušená hra, Brezániho brána je mimo svoje pozície a musia ju prevŕtať.
57:14
Zvolen už v štvorici.
56:55
Faul vo vlastnom oslabení dáva Slovanu presilovku päť na troch v trvaní 19 sekúnd.
56:55
Vylúčenie v tíme HKM Zvolen:
Matej Macek – 2 min., nebezpečná hra vysokou hokejkou.
Dnešné stretnutie sleduje 2243 divákov.
56:14
Buček z blízka v ďalšej šanci, ale opäť prestrelil bránu.
55:41
Po krížnej prihrávke O´Connora delovka Bučeka z ľavého kruhu, ale Brezáni puk chytá a dnes ešte stále neinkasoval.
Vylúčenie v tíme HC Slovan Bratislava:
Tomáš Marcinko – 2 min., hrubosť,
Liam Pecararo – 2 min., nešportové správanie.
45:20
Pecararo sa medzi kruhmi neulakomil a poslal do šance Lička, tomu ale puk nesadol.
44:42
Slovan drží puk na hokejkách a myslím si, že umne kontroluje hru a ide si po ďalšie tri body.
43:36
Peknú domácu kombináciu ukončil čiarový rozhodca, ktorý píska ofside.
43:20
Nahodenie hostí od modrej a mladý domáci gólman Brezáni si pripisuje ďalší úspešný zákrok.
42:04
Okamžite po vyhranom buly šanca Zvolen, Andrisík nevedel síce kde má puk, ale nakoniec neinkasoval.
42:01
Vylúčenie v tíme HKM Zvolen:
Richard Nemec – 2 min., hrubosť.
Vylúčenie v tíme HC Slovan Bratislava:
Oliver Turan – 2 min., hrubosť.
42:01
Prvá potýčka za bránou hostí. Pustili sa do seba domáci Nemec a hosťujúci Turan a obaja pôjdu ne trestnú.
41:13
Ďalšiu tutovku hostí zahadzuje Samuel Buček, v úniku šiel nakoniec do blafáku, ale Brezániho v domácej bráne neprekonáva.
40:54
Zvolen sa vymanil z tlaku, ale Romaňák iba nahodil puk ľahko na bránu.
40:03
Úvodné buly tretej tretiny vyhral hosťujúci Peterek.
40:01
Začala sa tretia tretina.
Štatistiky po druhej tretine: Strely na bránu: 16-21 Vhadzovania: 13-17
Ďalšia tretina sa začne približne o 19:45.
V druhej tretine sa toho udialo až až. Skóre otvorili hostia Vargom a po ďalších dvoch využitých presilovkách viedol 0:3. Následný gól na 0:4 už vyhnal Klimeša z brány a následne sa domácim podarilo Koleničom znížiť. Napriek tomu si myslím, že zápas je rozhodnutý.
40:00
Druhá tretina sa skončila.
39:56
Posledné buly druhej tretiny po pravici Andrisíka vyhral Zvolen, ale Fairbrotherovu strelu gólman hostí vyráža.
39:22
Záver opticky patrí Zvolenu, ale šance si domáci zatiaľ nevedia vypracovať.
38:13
Ďalšia obrovská šanca Zvolena. Od červenej čiary šiel sám na bránu Patrik Marcinek. Ako zakončenie zvolil strelu švihom, ktorá ale nebola úsešná.
37:33
Zvolen dal gól! Zvolen strieľa svoj úvodný gól a znižuje. Domácim vyšiel protiútok. Tkáč vystrelil spoza obrancov, puk prešiel na bránu, pred bránou Nemec získal puk a poslal puk napravo do prázdnej brány JAKUBOVI KOLENIČOVI, ktorý sa už nemohol pomýliť – 1:4.
Asistovali Richard Nemec a Daniel Tkáč.
36:44
Delovka domáceho Kowalczyka, ale iba do nôh súpera, následne sa ale dostal k dorážke, ale tú Andrisík vyráža.
35:59
Slovan Bratislava dal gól! Slovan svoj tlak využíva na štvrtý gól. FABIAN LIČKO nahodil puk na bránu a zrejme Petriska puk tečoval, pretože sa radoval z gólu. Nakoniec ale puk šiel od domáceho Barcíka a strelcom je Liško – 0:4.
Asistoval Patrik Bačík.
35:39
Slovan s drvivým tlakom a zvolen celú minútu nevedel puk vyhodiť.
34:44
Slovan ovládol hru. Buček sa dostal ku stredu medzi kruhmi, Klimeš puk vyrazil veda seba rovno na Pecararo, ale následne krásne likviduje aj jeho dorážku!
33:31
Slovan Bratislava dal gól! Hostia využívajú druhú presilovú hru. Takáč z pravého mantinelu pekne našiel krížnou prihrávkou RADOVANA BONDRU, ktorý s prispením korčule dostal puk do siete. Hlavní rozhodcovia celú situáciu dosť dlho riešili s videorozhodcom a finálny verdikt znie, že gól nakoniec platí – 0:3.
Asistovali Samuel Takáč a Jonáš Peterek.
33:10
Vylúčenie v tíme HKM Zvolen:
Pekka Jormakka – 2 min., sekanie.
32:57
Cole Cassels v obrovskej šanci, Andrisík už ležal prekonaný, ale napokon z toho prvý gól Zvolena nie je.
32:38
Aktuálne je Slovan nasťahovaný v útočnej tretine a vyhráva skoro všetky súboje.
31:41
Pecararo síce nevyhral korčuliarsky súboj o puk, ale to vôbec nevadilo, pretože mal podporu Bučeka a s Marcinkom sa dostalo po zadovke do ďalšej šance, Klimeš ju ale likviduje.
29:40
Slovan Bratislava dal gól! Slovan využíva presilovku. Turanove nahodenie trafilo pred Klimešom spoluhráča Vragu, ten okamžite našiel na pravej strane RYANA DMOWSKIHO a ten puk zavesil do pravého horného rohu – 0:2.
Asistovali Róbert Varga a Oliver Turan.
29:24
Delovka Turana bez prípravy, ale z pravého kruhu mieri tesne mimo.
28:52
Obrovská šanca Zvolena. Kolenič si na vlastnej modrej obhodil obrancu hostí a s Tkáčom šli dvaja na jedného. Kolenič zvolil strelu k bližšej tyči, ktorá ale úspešná nebola.
28:22
Vylúčenie v tíme HKM Zvolen:
Juraj Valach – 2 min., nedovolené bránenie.
28:22
Hostia si aktivitou vybojovali druhú presilovku.
27:54
Slovan posmelený gólom, pokračuje v tlaku.
26:46
Slovan Bratislava dal gól! Hosťom vyšiel protiútok. Cedzo sa z ľavej strany pekne natlačil na bránu a aj zakončil. Klimeš puk vyrazil a pomedzi domácich obrancov sa puk dostal na hokejku RÓBERTA VARGU, ktorý ho dorazil do siete – 0:1.
Asistovali Adam Cedzo a Matej Kašlík.
26:30
Aktuálne na strely 11:10 a Zvolen v druhej tretine vyrovnal hru.
25:30
Kolenič si počkal na chybu hostí a dočkal sa. Hostia pod tlakom zle vyhodili puk. Na pravom kruhu ho Kolenič získal a veľa veru nechýbalo, aby otvoril dnešné skóre.
25:06
Marcinkova prihrávka pred bránu bola domácim vytečovaná až na ochrannú sieť. Nasleduje buly po ľavici Klimeša.
24:27
Delovka Takáča príklepom od modrej bez prípravy, ale prestrelil poriadne nad.
23:10
Zvolen zle upratal puk za bránou pri mantineli, nasledoval divný odraz a razom bol Peterek sám medzi kruhmi vo výbornej šanci, ale gól nedáva ani on.
22:22
Ďalšie nahodenie hostí od modrej. Bačíkovu strelu síce Klimeš neudržal, ale Zvolen akciu nakoniec ustál.
22:05
Do Bondrovho zakončenia na pravom kruhu dal v poslednej chvíli hokejku domáci Tkáč
21:44
Kolenič sa pokúsil prekvapiť Andrisík strelou okamžite po získaní puku z otočky, ale z pravej strany úspešný nebol.
20:50
Prečíslenie hostí dvoch na jedného. Buček však mal priveľa priestoru, ani nepremýšľal nad prihrávkou a rovno zakončoval. S podobných pozícií zvykne strieľať góly, dnes ale zatiaľ triafa iba do Klimeša.
20:36
Nedorozumenia v rozohrávke hostí, zakázané uvoľnenie.
20:02
Úvodné buly druhej tretiny vyhral Dmowski.
20:01
Začala sa druhá tretina.
Ďalšia tretina sa začne približne o 18:47.
Podľa oficiálneho webu SZLH Zvolen prestrieľal Slovan 8:5, ale podľa hokejovejší boli hostia, ktorí mali aj viac šancí. Najväčšiu zahodil v úvode Varga, keď zahodil samostatný nájazd strelou do brvna. Nuž a keďže rovnako pochodil pred chvíľou aj domáci Nemec, tak hlásim po úvodnej tretine zo Zvolena futbalový stav 0:0.
20:00
Prvá tretina sa skončila.
19:53
Koniec tretiny sa už dohrá v kľude a teda prvá tretina bude bez gólov.
19:17
Tak sme sa dočkali aj domácej obrovskej šance. Nemec ušiel dvojici obrancov Slovana, ale v samostatnom úniku si proti Andrisíkovi neporadil Síce si ho rozhýbal a zakončil, ale gól nedáva ani on.
18:58
Oliver Turan v dobrej pozícii, strieľal od pravého kruhu švihom, ale prestrelil.
17:35
Priebeh hry sa nemení Slovan stále aktívnejší, ale stále sme bez gólov.
16:56
Domáci v plnom počte.
16:30
Klimeš pekne vystihol puk nahodený Slovanom a pomohol domácim k vyhodeniu puku.
15:40
Dmowski pálil tvrdo po ľade príklepom,Klimeš puk vyrazil do priestoru, kde boli následne iba domáce hokejky.
14:56
Vylúčenie v tíme HKM Zvolen:
Jakub Kolenič – 2 min., nedovolené bránenie.
14:56
Tvrdý hit Koleniča na Korczaka, ktorý bol bez puku končí faulom a presilovku si teraz zahrajú aj hostia.
14:42
Hostia v plnom počte.
13:55
Slovan po tretí krát v oslabení puk vyhadzuje.
13:27
Casselsa zakončoval v dobrej pozícii z pravého kruhu, ale Andrisík jeho plus vyráža.
12:42
Vylúčenie v tíme HC Slovan Bratislava:
Vojtech Zeleňák – 2 min., podrazenie.
12:42
Po Turanovom nahodení Klimeš puk vyrazil vedľa seba, Kolenič šiel po puku a Zeleňák ho nechtiac podrazil. Prvá presilovka ide pre Zvolen.
11:16
Zvolen sa azda prvý krát udržal dlhšie na puku v útočnom pásme. Casselsova lajna z toho ale vyťažila iba Brejčákove nahodenie od modrej, ktoré Andrisík likviduje.
10:01
Pekný teč Kukosa Vlachovej strely od modrej po vyhranom domácom buly. Andrisík vyráža puk do rohu.
09:52
V poslednom čase ojedinelý útok Zvolena, ale Nemec poslal na Andrisíka, iba ľahké nahodenie, s ktorým nemal žiadne problémy.
08:49
Ďalšia šanca hostí. Domáci stratili puk za vlastnou bránou, puk si vzal Pecararo natlačil sa na bránu a zakončil. Triafa však Klimeša iba do betónov.
07:59
Na ľade sa aktuálne nič extra zaujímavé nedeje. Slovan je aktívnejší, ale zatiaľ to na gól nevydalo. Zvolen zatiaľ viac bráni.
06:40
Slovan v ďalšej šanci, časovaná prihrávka našla na ľavej strane Korczaka, ale ten minul bránu.
05:04
Slovan dlho čakal s rozohrávkou. Nakoniec obranca vysunul Vargu do samostatného nájazdu a ten švihom opečiatkoval brvno!
04:22
Opatrný úvod za nami...
03:02
Slovan zatiaľ aktívnejší a neustále dáva puky na modrú odkiaľ obrancovia okamžite švihom puky nahadzujú na bránu. Zvolen zatiaľ odoláva.
02:21
Nemec pekne časoval prihrávku pred bránu na Koleniča, ten aj puk asi tečoval, ale Andrisík ho vyráža.
01:45
Marcinkova lajna strávila celé striedanie v útočnom pásme, ale na Klimeša šla iba jedna strely mimo brány.
00:55
Na strely 1:1, o vyrovnanie sa postaral Zuzin strelou od ľavého mantinelu.
00:36
Hostia puk nahodili na zadný mantinel odkiaľ sa dostal späť na modrú O´Connorovi, ktorý puk nahodil na Klimeša.
00:02
Úvodné buly stretnutia vyhral domáci Cole Cassels.
00:01
Stretnutie sa práve začalo.
Nasleduje hymna SR a po nej sa nám zápas začne. Prajem Vám príjemný športový zážitok Vážení športoví priatelia...
Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní 4.kola Tipos extraligy HKM Zvolen – HC Slovan Bratislava. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.
Zvolen rozbehol sezónu slušne dvoma víťazstvami proti Banskej Bystrici a Liptovskému Mikulášu. V nedeľu však Rytierom zápas s Michalovcami nevyšiel. Podľa vyjadrenia trénerov doplatili na vylúčenia a nakoniec prehrali 3:2. Zvolenu v priebežnej tabuľke patrí zatiaľ piate miesto. Proti Slovanu to môže byť zaujímavý duel. Dnešný súper Zvolena má na papieri lepší tím, ale zase má stredajší zápas proti Košiciam v nohách.
Slovan Bratislava vyhral v stredu v Košiciach 4:2 a nielenže oplatil Košiciam domácu nedeľnú prehru, ale ich aj preskočil v tabuľke a vystriedal ich na druhom mieste. Dnes nastupuje na Zvolenskom ľade, kde sa mu v minulej sezóne maximálne darilo a vyhral všetky tri stretnutia. Minulá sezóne je ale minulosťou a je tu začiatok novej sezóny. Uvidíme, aký vplyv bude mať na výkon hostí ťažký stredajší zápas v Košiciach.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.