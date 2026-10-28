Prekvapivá výmena. Zvolen získal produktívneho obrancu z Prešova za Čecha

Na snímke nový hráč Prešova Davis Pennington.
Na snímke nový hráč Prešova Davis Pennington. (Autor: TASR)
TASR|28. okt 2026 o 18:24
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V štrnástich stretnutiach Tipsport ligy zaznamenal 12 bodov.

Slovenský hokejový klub HKM Zvolen angažoval amerického obrancu Davisa Penningtona. Do tímu prišiel výmenou z HC Prešov, opačným smerom putoval český zadák Daniel Kowalczyk.

Dvadsaťpäťročný Pennington posilnil Prešov toto leto. V štrnástich stretnutiach Tipsport ligy zaznamenal 12 bodov za tri góly a deväť asistencií a momentálne je druhým najproduktívnejším obrancom najvyššej slovenskej súťaže.

Ide o jeho druhú sezónu medzi profesionálmi, vlaňajší ročník odohral vo farbách Kalamazoo Wings v zámorskej ECHL.

Nazbieral v nej 42 bodov a bol najproduktívnejším obrancom mužstva.

„Pennington bol pre Prešov kľúčovým hráčom, čo potvrdzuje aj fakt, že je doposiaľ hokejistom s najvyšším počtom odohraných minút v celej súťaži,“ uviedli Zvolenčania na svojej oficiálnej webstránke.

Spod Pustého hradu naopak odišiel o rok starší Kowalczyk, ktorý prišiel do Zvolena minulý rok. V drese „rytierov“ odohral 56 zápasov a pripísal si 9 bodov.

„Danielovi ďakujeme za odvedenú prácu, nasadenie v tréningovom procese aj v zápasoch a do ďalšej časti kariéry mu prajeme veľa športových i osobných úspechov,“ uvádza sa na klubovom webe.

Prešov sa takisto dohodol na výmene útočníkov s HK Dukla Michalovce. Dávid Kohút zamieril do Michaloviec, opačným smerom prichádza do Prešova Eduard Šimun.

Ten sa tak vracia do známeho prostredia, v prešovskom drese už odohral dve extraligové sezóny, počas ktorých nazbieral 39 bodov.

Tridsaťročný center má na konte aj majstrovský titul s HC Košice zo sezóny 2024/2025. 

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Na snímke nový hráč Prešova Davis Pennington.
Na snímke nový hráč Prešova Davis Pennington.
Prekvapivá výmena. Zvolen získal produktívneho obrancu z Prešova za Čecha
dnes 18:24
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