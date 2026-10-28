Prekvapivá výmena. Zvolen získal produktívneho obrancu z Prešova za Čecha

Slovenský hokejový klub HKM Zvolen angažoval amerického obrancu Davisa Penningtona. Do tímu prišiel výmenou z HC Prešov, opačným smerom putoval český zadák Daniel Kowalczyk.
Dvadsaťpäťročný Pennington posilnil Prešov toto leto. V štrnástich stretnutiach Tipsport ligy zaznamenal 12 bodov za tri góly a deväť asistencií a momentálne je druhým najproduktívnejším obrancom najvyššej slovenskej súťaže.
Ide o jeho druhú sezónu medzi profesionálmi, vlaňajší ročník odohral vo farbách Kalamazoo Wings v zámorskej ECHL.
Nazbieral v nej 42 bodov a bol najproduktívnejším obrancom mužstva.
„Pennington bol pre Prešov kľúčovým hráčom, čo potvrdzuje aj fakt, že je doposiaľ hokejistom s najvyšším počtom odohraných minút v celej súťaži,“ uviedli Zvolenčania na svojej oficiálnej webstránke.
Spod Pustého hradu naopak odišiel o rok starší Kowalczyk, ktorý prišiel do Zvolena minulý rok. V drese „rytierov“ odohral 56 zápasov a pripísal si 9 bodov.
„Danielovi ďakujeme za odvedenú prácu, nasadenie v tréningovom procese aj v zápasoch a do ďalšej časti kariéry mu prajeme veľa športových i osobných úspechov,“ uvádza sa na klubovom webe.
Prešov sa takisto dohodol na výmene útočníkov s HK Dukla Michalovce. Dávid Kohút zamieril do Michaloviec, opačným smerom prichádza do Prešova Eduard Šimun.
Ten sa tak vracia do známeho prostredia, v prešovskom drese už odohral dve extraligové sezóny, počas ktorých nazbieral 39 bodov.
Tridsaťročný center má na konte aj majstrovský titul s HC Košice zo sezóny 2024/2025.