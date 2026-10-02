ONLINE: HKM Zvolen - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (7. kolo)

Hokejisti HKM Zvolen a HC Prešov dnes hrajú zápas 7. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HKM Zvolen - HC Prešov dnes (Tipsport Liga LIVE, 7. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
02.10.2026 o 18:00
7. kolo
Zvolen
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prešov
Prenos
Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní 7.kola Tipos extraligy HKM Zvolen – HC Prešov. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.
Zvolen je aktuálne na tom, čo sa týka výsledkov dosť zle. Sezónu síce Rytieri začali dvoma víťazstvami, ale odvtedy už len prehrávajú. Štyri prehry v rade zosadili Zvolen z prvej šestky a po utorkovej prehre na Spiši 0:5 mu patrí v tabuľke 10.miesto. Ideálnym súperom na odrazenie sa od dna môže byť posledný Prešov. Podarí sa Zvolenčanom vrátiť sa na víťaznú vlnu?
Prešov sa zatiaľ výsledkovo trápi. Až do utorka nemali Koňare ani bod. V utorkovom kole viedli doma s Michalovcami 3:0, ale ani tento výborne rozohraný zápas nedokázali dotiahnuť do víťazného konca a podľahli súperovi 3:4 v predĺžení. Aké psychické stopy zanechá táto prehra na ich hre uvidíme. Prešovu sa však vo Zvolene dlhodobo nedarí. Podarí sa im túto štatistiku napraviť?
Zvolen je aktuálne na tom, čo sa týka výsledkov dosť zle. Sezónu síce Rytieri začali dvoma víťazstvami, ale odvtedy už len prehrávajú. Štyri prehry v rade zosadili Zvolen z prvej šestky a po utorkovej prehre na Spiši 0:5 mu patrí v tabuľke 10.miesto. Ideálnym súperom na odrazenie sa od dna môže byť posledný Prešov. Podarí sa Zvolenčanom vrátiť sa na víťaznú vlnu?
Prešov sa zatiaľ výsledkovo trápi. Až do utorka nemali Koňare ani bod. V utorkovom kole viedli doma s Michalovcami 3:0, ale ani tento výborne rozohraný zápas nedokázali dotiahnuť do víťazného konca a podľahli súperovi 3:4 v predĺžení. Aké psychické stopy zanechá táto prehra na ich hre uvidíme. Prešovu sa však vo Zvolene dlhodobo nedarí. Podarí sa im túto štatistiku napraviť?
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.