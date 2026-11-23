Hokejisti Popradu si po výhre 5:2 na ľade predposledného Zvolena držia prvé miesto v tabuľke Tipsport ligy.
V nedeľnom 21. kole nenechali „kamzíci“ nikoho na pochybách a pod Pustým hradom potvrdili rolu favorita.
Zaknihovali tretie víťazstvo z posledných štyroch stretnutí a na čele tak stále majú jednobodový náskok pred druhým Slovanom Bratislava a dvojbodový pred Žilinou.
VIDEO: Zostrih zápasu Zvolen - Poprad
Vo Zvolene sa blysli najmä dvaja popradskí hokejisti. Kanaďan Adam Cracknell, ktorý zaznamenal štyri kanadské body za gól a tri asistencie a ešte Slovák Peter Bjalončík, ten strelil tri góly a pripísal si na svoje konto prvý hetrik v kariére, ktorý ho bude stáť v šatni 150 eur.
Bjalončík: Chcem sa poďakovať spoluhráčom
„Tento hetrik znamená pre mňa veľa. Dva góly v zápase som strelil viackrát, ale tri góly som nedal ešte nikdy.
Bola tu moja žena i rodičia, čiže som veľmi rád, že to padlo aj pred nimi na tomto štadióne.
Chcem sa poďakovať hlavne spoluhráčom, bez nich by to nebolo možné. Verím, že takto budem pokračovať nielen ja, ale aj celý náš tím, že sa nám bude dariť,“ prezradil po zápase šťastný 28-ročný útočník Bjalončík.
Cracknell je pán hráč
Pochvaľoval spoluprácu s kanadskými spoluhráčmi v útoku s Cracknellom a Calofom: „Adam Cracknell je pán hráč, za mňa najlepší hráč celej súťaže, takisto aj s Andrewom Calofom.
Obaja sú veľmi dobrí hokejisti. Treba iba ďalej makať, hrať poctivo a bude to padať nielen mne, ale aj iným chalanom.“
Bjalončík dlhšiu dobu nedostával priestor v elitných prvých dvoch formáciách. Až teraz môže z tejto situácii v popradskom drese ťažiť, keď priznal: „Hral som vždy prvé dve päťky či v doraste alebo v juniorke, takže som veril, že to mám stále v sebe.
Stále som poctivo pracoval a makal, a to každý jeden deň. Takže som rád za možnosť, akú som teraz dostal, teda hrať v elitnej päťke s takýmito hráčmi. To sa teraz vypláca.“
Zvolenčania majú iné starosti. Prehrali tretí zápas za sebou a z posledných šiestich je to piata prehra. Aj preto v klube pristúpili pred duelom s Popradom k trénerskej zmene.
Na poslednú chvíľu nahradil odchádzajúceho trénera Mareka Zadinu zo soboty na nedeľu Andrej Kmeč.
Kmeč: Chcem pomôcť Zvolenu, aby sa zdvihol
Ten svoj príchod pod Pustý hrad hodnotil pragmaticky: „Ja som vo Zvolene pôsobil, sú to pekné spomienky, síce som bol vtedy v pozícii asistenta, ale vždy som Zvolen vnímal ako jeden z tímov, ktorý má dobré zázemie a kde vedenie klubu alebo jeho majitelia chcú byť úspešní, lebo investujú do hokeja čas aj peniaze.
Takže sme sa rýchlo dohodli. Navyše to mám aj kúsok od domu, takže som nemusel dlho rozmýšľať čo sa týka rodinných vecí. Bolo to rýchle, som tu a budem sa snažiť urobiť čo najviac pre to, aby sa Zvolen zdvihol.“
Zvolenčania mali pred sezónou oveľa vyššie ambície než je aktuálne postavenie tímu v tabuľke na predposlednej priečke.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
„Prvýkrát v kariére zažívam, že nie som s mužstvom od začiatku sezóny. Síce raz to bolo v Slovane, ale ako hlavný tréner to zažívam prvý raz.
Život prináša i takéto momenty. Beriem to ako novú skúsenosť, ale nie je to omne, je to o tom, aby sa nám všetkým podarilo Zvolen zastabilizovať a posunúť ho v tabuľke vyššie,“ prízvukuje Kmeč, ktorý vlani získal s Nitrou majstrovský titul.
Teraz je v novej situácii, ktorú si chce najprv naštudovať, než urobí nejaké zásadné zmeny v kádri.
Netreba nič šiť horúcou ihlou
K tomuto dodal: „Niektorých hráčov poznám osobne. V mužstve je minimum nových hráčov, ktorí nepôsobili ešte v tejto lige, čiže poznať ich poznám, len je na nich momentálne vidieť, že si neveria, že to viazne, ale situácia nie je tragická.
Aktuálne je to len málo na to, aby bol Zvolen úspešný. Je veľa problémov, ktoré treba vyriešiť, či už po hernej, zdravotnej a mentálnej stránky.
Niektorí hráči, ktorí do Zvolena prišli a mali byť posilami, ešte ani nehrali a zranili sa. Na nejaké uzdravenia potrebujeme počkať.
Netreba nič šiť horúcou ihlou, no niektoré veci sa ukazovali už pred mojim príchodom a uvidíme, či sa dajú zvrátiť alebo sa potvrdia a budeme na ne reagovať.“