Hokejisti HKM Zvolen a HK Poprad dnes hrajú zápas 21. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HKM Zvolen - HK Poprad dnes (Tipsport Liga LIVE, 21. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
22.11.2026 o 17:00
21. kolo
Zvolen
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Poprad
Prenos
Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní 21.kola Tipos extraligy HKM Zvolen – HK Poprad. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.
Zvolen je ďalším tímom extraligy, ktorý počas rozbehnutej sezóny mení trénera. Po piatkovej prehre v Košiciach 5:2, ho vedenie Rytierov totiž odvolalo. Pritom Zvolen ani v tomto zápase nehral zle. Za stavu 2:2 mali Zvolenčania skoro dvojminútovú presilovku päť na troch. Presilovky im ale stále nejdú. Nevyužili ju a súper troma gólmi v rade stretnutie rozhodol. Ani nový tréner to ale dnes nebude mať jednoduché, pretože HKM má aktuálne až osem zranených hráčov. Preto dnes v zostave uvidíme Mareka Viedenského a z Nitry na niekoľko zápasov na hosťovanie prichádza vypomôcť Ondrej Molnár.
Poprad je na druhom mieste tabuľky dva body za Slovanom, ale má zápas k dobru. Kamzíci majú po Slovane aj druhý najefektívnejší útok. Strelili už 66 gólov. V poslednom piatkovom kole si z pod Tatier odniesli osmičku Michalovce (8:4). Poprad je teda poriadne rozbehnutý a proti zraneniami zdecimovanému Zvolenu, ktorý navyše mení trénera je podľa mňa jasným favoritom.
Zvolen je ďalším tímom extraligy, ktorý počas rozbehnutej sezóny mení trénera. Po piatkovej prehre v Košiciach 5:2, ho vedenie Rytierov totiž odvolalo. Pritom Zvolen ani v tomto zápase nehral zle. Za stavu 2:2 mali Zvolenčania skoro dvojminútovú presilovku päť na troch. Presilovky im ale stále nejdú. Nevyužili ju a súper troma gólmi v rade stretnutie rozhodol. Ani nový tréner to ale dnes nebude mať jednoduché, pretože HKM má aktuálne až osem zranených hráčov. Preto dnes v zostave uvidíme Mareka Viedenského a z Nitry na niekoľko zápasov na hosťovanie prichádza vypomôcť Ondrej Molnár.
Poprad je na druhom mieste tabuľky dva body za Slovanom, ale má zápas k dobru. Kamzíci majú po Slovane aj druhý najefektívnejší útok. Strelili už 66 gólov. V poslednom piatkovom kole si z pod Tatier odniesli osmičku Michalovce (8:4). Poprad je teda poriadne rozbehnutý a proti zraneniami zdecimovanému Zvolenu, ktorý navyše mení trénera je podľa mňa jasným favoritom.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.