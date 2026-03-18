Zvolen dostal pokutu za správanie fanúšikov. Dôvodom je zapálenie svetlíc

Senát profesionálneho hokeja Disciplinárnej komisie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SPH DK SZĽH) potrestal HKM Zvolen finančnou pokutou vo výške 4000 eur a podmienečným uzavretím zimného štadióna na jeden zápas.
Dôvodom je správanie fanúšikov počas nedeľňajšieho štvrtého duelu play off Tipsport ligy proti Liptovskému Mikulášu.
„SPH DK SZĽH začal disciplinárne konanie voči HKM Zvolen dňa 16. marca z vlastného podnetu pre dôvodné podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia, ktoré pramenilo z prezretia videozáznamu, na ktorom je možné vidieť, ako fanúšikovia na tribúne na konci súťažného zápasu zapálili svetlice, pričom tieto svetlice vytvorili efekt dymovej clony červenej farby, čím došlo k zamoreniu časti štadiónu,“ uvádza sa na stránke hockeyslovakia.sk.
Hráči Liptovského Mikuláša v zápase zvíťazili 3:0 a postúpili do štvrťfinále. V sérii triumfovali 3:1.
