ONLINE: HKM Zvolen - HK Nitra dnes, Tipsport liga LIVE (19. kolo)

Hokejisti HKM Zvolen a HK Nitra dnes hrajú zápas 19. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HKM Zvolen - HK Nitra dnes (Tipsport Liga LIVE, 19. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
15.11.2026 o 17:00
19. kolo
Zvolen
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nitra
Prenos
Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní 19.kola Tipos extraligy HKM Zvolen – HK Nitra. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.
Zvolen po stredajšej domácej prehre so Spišskou Novou Vsou zabral naplno na ľade posledného Prešova. Rytieri boli nevídane efektívni a už v polke zápasu vyhrávali 7:2. Záver už zrejme vypustili a šetrili sa na dnešný duel s Nitrou, a tak zápas nakoniec skončil 7:5. Zdá sa tiež, že Zvolen konečne trafil správneho importa a Danny Katic, ktorý prišiel z Plzne má po dvoch zápasoch bilanciu 2+2. Pokiaľ sa k nemu pridajú aj ostatní spoluhráči, mohli by dnes Nitru, ktorá tiež nie je vo forme potrápiť a možno aj zdolať.
Nitra nezačala sezónu dobre, ale príchodom nového gólmana Jurusika začala vyhrávať a zdalo sa, že všetko je na dobrej ceste k obratu. Zdá sa ale, že sa niečo po prestávke zadrhlo, lebo Nitra v stredu prehrala na Liptove a v piatok nečakane podľahla na vlastnom ľade aj Michalovciam. Nitra teda potrebuje víťazstvo ako soľ, ale Zvolen potrebuje presne to isté. Navyše Nitre sa vo Zvolene dlhodobo darí. Či pretnú Corgoni sériu prehier, to ale zatiaľ môžeme iba tipovať.
Zvolen po stredajšej domácej prehre so Spišskou Novou Vsou zabral naplno na ľade posledného Prešova. Rytieri boli nevídane efektívni a už v polke zápasu vyhrávali 7:2. Záver už zrejme vypustili a šetrili sa na dnešný duel s Nitrou, a tak zápas nakoniec skončil 7:5. Zdá sa tiež, že Zvolen konečne trafil správneho importa a Danny Katic, ktorý prišiel z Plzne má po dvoch zápasoch bilanciu 2+2. Pokiaľ sa k nemu pridajú aj ostatní spoluhráči, mohli by dnes Nitru, ktorá tiež nie je vo forme potrápiť a možno aj zdolať.
Nitra nezačala sezónu dobre, ale príchodom nového gólmana Jurusika začala vyhrávať a zdalo sa, že všetko je na dobrej ceste k obratu. Zdá sa ale, že sa niečo po prestávke zadrhlo, lebo Nitra v stredu prehrala na Liptove a v piatok nečakane podľahla na vlastnom ľade aj Michalovciam. Nitra teda potrebuje víťazstvo ako soľ, ale Zvolen potrebuje presne to isté. Navyše Nitre sa vo Zvolene dlhodobo darí. Či pretnú Corgoni sériu prehier, to ale zatiaľ môžeme iba tipovať.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.