ONLINE: HKM Zvolen - HK Dukla Michalovce dnes, Tipsport liga LIVE (14. kolo)

Hokejisti HKM Zvolen a HK Dukla Michalovce dnes hrajú zápas 14. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HKM Zvolen - HK Dukla Michalovce dnes (Tipsport Liga LIVE, 14. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
25.10.2026 o 17:00
14. kolo
Zvolen
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Michalovce
Prenos
Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní 14.kola Tipos extraligy HKM Zvolen – HK DUKLA Michalovce. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.
Zvolen po výhre v Banskej Bystrici v piatok nastúpil opäť na ľade súpera. V Liptovskom Mikuláši sa im ale bodovať nepodarilo, prehrali 1:2. Opäť doplatili na veľmi slabú streleckú efektivitu, keď dokázali streliť jediný gól. Nečudo, veď Zvolen je stále najslabší strelecký tím súťaže. Nuž a góly budú potrebovať Zvolenčania aj dnes proti súperovi, ktorého by určite radi zdolali a pripísali si tri body. To by však potrebovali konečne využiť aj nejakú presilovku. Zatiaľ využili iba 2 a hrali ich 31. Aj v tomto ukazovateli sú najhorší v lige. Ďalšia možnosť ako začať zbierať body by mohla viesť cez zlepšenú disciplínu. Aj na Liptove mali Rytieri totiž spolu až 8 vylúčených hráčov a rozhodujúci gól inkasovali práve v oslabení.
Michalovce po dvoch domácich víťazstvách nad Banskou Bystricou a Liptovským Mikulášom víťaznú domácu sériu pretrhli a v piatok podľahli Slovanu 1:5. V tabuľke sú aktuálne iba jednu priečku nad Zvolenom na desiatom mieste a hodil by sa im podobne ako Zvolenu každý bodík. Komu sa bude dariť v tomto šesťbodovom zápase viac uvidíme po 17 hodine.
Zvolen po výhre v Banskej Bystrici v piatok nastúpil opäť na ľade súpera. V Liptovskom Mikuláši sa im ale bodovať nepodarilo, prehrali 1:2. Opäť doplatili na veľmi slabú streleckú efektivitu, keď dokázali streliť jediný gól. Nečudo, veď Zvolen je stále najslabší strelecký tím súťaže. Nuž a góly budú potrebovať Zvolenčania aj dnes proti súperovi, ktorého by určite radi zdolali a pripísali si tri body. To by však potrebovali konečne využiť aj nejakú presilovku. Zatiaľ využili iba 2 a hrali ich 31. Aj v tomto ukazovateli sú najhorší v lige. Ďalšia možnosť ako začať zbierať body by mohla viesť cez zlepšenú disciplínu. Aj na Liptove mali Rytieri totiž spolu až 8 vylúčených hráčov a rozhodujúci gól inkasovali práve v oslabení.
Michalovce po dvoch domácich víťazstvách nad Banskou Bystricou a Liptovským Mikulášom víťaznú domácu sériu pretrhli a v piatok podľahli Slovanu 1:5. V tabuľke sú aktuálne iba jednu priečku nad Zvolenom na desiatom mieste a hodil by sa im podobne ako Zvolenu každý bodík. Komu sa bude dariť v tomto šesťbodovom zápase viac uvidíme po 17 hodine.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.