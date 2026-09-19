Zvolenčania sa po pomalom štarte rozbehli. Päťbodový Tkáč je vďačný za nový tím

Hokejisti Zvolena majú za sebou úspešný vstup do novej sezóny.
Zvládli oba úvodné zápasy v Tipsport lige, keď najprv uspeli na ľade rivala z Banskej Bystrice 5:3 a v piatok večer pokorili na svojom štadióne aj Liptovský Mikuláš 4:1.
V týchto dueloch pútal pozornosť najmä útočník Daniel Vladimír Tkáč.
VIDEO: Zostrih zápasu Zvolen - Liptovský Mikuláš
Pod Urpínom strelil jeden gól a na ďalší prihral, avšak na domácom ľade až dvakrát skóroval a pripísal si opäť jednu asistenciu.
Z dvoch duelov má tak päť kanadských bodov, čo ho nesmierne teší: „Mám skvelých spoluhráčov, ktorí mi to pekne nahrali. Aj preto mi to vyšlo. Je medzi nami v útoku chémia. Uvidíme ako to pôjde ďalej.
Verím, že budeme úspešní aj naďalej. Hlavné je, že sme vyhrali,“ uviedol 25-ročný Tkáč, ktorý je v širšej nominácii slovenskej reprezentácie, čo potvrdzuje výkonmi na ľade.
K duelu s Liptovským Mikulášom ešte poznamenal: „Mali sme pomalý začiatok, nevyšla nám prvá tretina, ale potom sme sa v druhej a tretej rozohrali a už sme robili to, čo sme chceli. Dali sme aj góly, vyšlo nám to.“
Daniel Vladimír Tkáč je novicom v tíme Zvolena. Štart do novej sezóny hodnotí kladne: „Som vďačný, že som v tomto mužstve. Je pozitívne, že sme súťaž začali dvoma výhrami, musíme v tom pokračovať.“
Liptáci prišli do Zvolena dobre naladení po domácej výhre nad Michalovcami 5:2. Pod Pustým hradom sa ujali vedenia a mohli do prestávky náskok aj navýšiť.
Napokon odchádzali smutní bez bodu.
„Dobre som to mojim gólom odštartoval, žiaľ nič nezmenil na výsledku. Robili sme mnoho chýb v obrannom pásme, nedostávali sme puky za obrannú čiaru, komplikovali sme si to sami a nehrali sme jednoducho.
Na túto prehru musíme rýchlo zabudnúť a sústrediť sa už na dnešný zápas s Trenčínom, zobrať doma tri body,“ uviedol útočník Liptákov Jakub Nespala, ktorý ako jediný z tímu vo Zvolene skóroval.