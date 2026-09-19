Zvolenčania sa po pomalom štarte rozbehli. Päťbodový Tkáč je vďačný za nový tím

Cole Cassels (Zvolen) korčuľuje s pukom počas zápasu 2. kola Tipsport ligy HKM Zvolen - Hk 32 Liptovský Mikuláš.
Fotogaléria (10)
Cole Cassels (Zvolen) korčuľuje s pukom počas zápasu 2. kola Tipsport ligy HKM Zvolen - Hk 32 Liptovský Mikuláš. (Autor: TASR)
TASR|19. sep 2026 o 11:15
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Nováčik Tkáč nazberal z prvých dvoch duelov päť bodov a Zvolen má dokonalý úvod sezóny.

Hokejisti Zvolena majú za sebou úspešný vstup do novej sezóny.

Zvládli oba úvodné zápasy v Tipsport lige, keď najprv uspeli na ľade rivala z Banskej Bystrice 5:3 a v piatok večer pokorili na svojom štadióne aj Liptovský Mikuláš 4:1.

V týchto dueloch pútal pozornosť najmä útočník Daniel Vladimír Tkáč.

VIDEO: Zostrih zápasu Zvolen - Liptovský Mikuláš

Pod Urpínom strelil jeden gól a na ďalší prihral, avšak na domácom ľade až dvakrát skóroval a pripísal si opäť jednu asistenciu.

Z dvoch duelov má tak päť kanadských bodov, čo ho nesmierne teší: „Mám skvelých spoluhráčov, ktorí mi to pekne nahrali. Aj preto mi to vyšlo. Je medzi nami v útoku chémia. Uvidíme ako to pôjde ďalej.

Verím, že budeme úspešní aj naďalej. Hlavné je, že sme vyhrali,“ uviedol 25-ročný Tkáč, ktorý je v širšej nominácii slovenskej reprezentácie, čo potvrdzuje výkonmi na ľade.

K duelu s Liptovským Mikulášom ešte poznamenal: „Mali sme pomalý začiatok, nevyšla nám prvá tretina, ale potom sme sa v druhej a tretej rozohrali a už sme robili to, čo sme chceli. Dali sme aj góly, vyšlo nám to.“

Daniel Vladimír Tkáč je novicom v tíme Zvolena. Štart do novej sezóny hodnotí kladne: „Som vďačný, že som v tomto mužstve. Je pozitívne, že sme súťaž začali dvoma výhrami, musíme v tom pokračovať.“

Liptáci prišli do Zvolena dobre naladení po domácej výhre nad Michalovcami 5:2. Pod Pustým hradom sa ujali vedenia a mohli do prestávky náskok aj navýšiť.

Napokon odchádzali smutní bez bodu.

Fotogaléria zo zápasu HKM Zvolen - HK 32 Liptovský Mikuláš (Tipsport liga - 2. kolo)
Na snímke druhý zľava Aurel Natuš (Zvolen) a Aidan Gorgendiere (Liptovský Mikuláš) bojujú o puk počas zápasu 2. kola Tipsport ligy HKM Zvolen - Hk 32 Liptovský Mikuláš vo Zvolene.
Na snímke fanúšikovia Zvolenu povzbudzujú počas zápasu 2. kola Tipsport ligy HKM Zvolen - Hk 32 Liptovský Mikuláš vo Zvolene.
Na snímke zľava brankár Liptovského Mikuláša Filip Lindberg a Patrik Marcinek (Zvolen) počas zápasu 2. kola Tipsport ligy HKM Zvolen - Hk 32 Liptovský Mikuláš vo Zvolene.
Na snímke hráči Liptovského Mikulášu sa tešia z gólu počas zápasu 2. kola Tipsport ligy HKM Zvolen - Hk 32 Liptovský Mikuláš vo Zvolene.
10 fotografií
Na snímke zľava Lukáš Lalík (Liptovský Mikuláš) a Patrik Marcinek (Zvolen) bojujú o puk počas zápasu 2. kola Tipsport ligy HKM Zvolen - Hk 32 Liptovský Mikuláš vo Zvolene. - BBXNa snímke zľava Lukáš Lalík a Frederik Frkiač (obaja Liptovský Mikuláš) a Patrik Marcinek (Zvolen) bojujú o puk počas zápasu 2. kola Tipsport ligy HKM Zvolen - Hk 32 Liptovský Mikuláš vo Zvolene.Na snímke Cole Cassels (Zvolen) korčuľuje s pukom počas zápasu 2. kola Tipsport ligy HKM Zvolen - Hk 32 Liptovský Mikuláš vo Zvolene.Na snímke zľava Patrik Marcinek (Zvolen) a Ryan Chyzowski (Liptovský Mikuláš) bojujú o puk pri mantineli počas zápasu 2. kola Tipsport ligy HKM Zvolen - Hk 32 Liptovský Mikuláš vo Zvolene.Na snímke hlavný tréner Hk 32 Liptovský Mikuláš Aleš Totter počas zápasu 2. kola Tipsport ligy HKM Zvolen - Hk 32 Liptovský Mikuláš vo Zvolene.Na snímke hlavný tréner Hk 32 Liptovský Mikuláš Aleš Totter počas zápasu 2. kola Tipsport ligy HKM Zvolen - Hk 32 Liptovský Mikuláš vo Zvolene.

„Dobre som to mojim gólom odštartoval, žiaľ nič nezmenil na výsledku. Robili sme mnoho chýb v obrannom pásme, nedostávali sme puky za obrannú čiaru, komplikovali sme si to sami a nehrali sme jednoducho.

Na túto prehru musíme rýchlo zabudnúť a sústrediť sa už na dnešný zápas s Trenčínom, zobrať doma tri body,“ uviedol útočník Liptákov Jakub Nespala, ktorý ako jediný z tímu vo Zvolene skóroval.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Cole Cassels (Zvolen) korčuľuje s pukom počas zápasu 2. kola Tipsport ligy HKM Zvolen - Hk 32 Liptovský Mikuláš.
Cole Cassels (Zvolen) korčuľuje s pukom počas zápasu 2. kola Tipsport ligy HKM Zvolen - Hk 32 Liptovský Mikuláš.
Zvolenčania sa po pomalom štarte rozbehli. Päťbodový Tkáč je vďačný za nový tím
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