Hokejisti HKM Zvolen a HK 32 Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 24. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HKM Zvolen - HK 32 Liptovský Mikuláš dnes (Tipsport Liga LIVE, 24. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
29.11.2026 o 17:15
24. kolo
Zvolen
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Lipt. Mikuláš
Prenos
Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní 24.kola Tipos extraligy HKM Zvolen – HK 32 Liptovský Mikuláš. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.
Zvolen po štyroch prehrách konečne v piatok zabodoval naplno. Rytieri vyhrali aj tretie pohronské derby a porazili Banskú Bystricu tesne 2:1. Dopomohli k tomu aj nový hráči v zostave. Navrátilci po zranení Marcinek a Nauš a rozhodujúci gól strelila nová posiela zo Žiliny Alex Výhonský. Zvolen síce vyhral, ale jeho súperom bola tiež trápiaca sa Bystrica, ale dnes proti nim stojí úplne iný súper a to rozbehnutý vlak menom Liptovský Mikuláš. Výkon z piatku na úspech proti Liptákom určite stačiť nebude, takže Zvolen musí ešte viac pridať.
L.Mikuláš je na štvrtom mieste priebežnej tabuľky so 42 bodmi a boduje takmer pravidelne v každom zápase. Naposledy doma v piatok zdolal Michalovce 5:3. Liptáci v úvodnom kole sezóny vo Zvolene prehrali, ale dnes sú myslím favoritmi duelu, nakoľko majú oveľa lepšiu formu než Zvolen. Či ale tieto papierové predpoklady aj naplnia, to sa ukáže až na ľade.
Zvolen po štyroch prehrách konečne v piatok zabodoval naplno. Rytieri vyhrali aj tretie pohronské derby a porazili Banskú Bystricu tesne 2:1. Dopomohli k tomu aj nový hráči v zostave. Navrátilci po zranení Marcinek a Nauš a rozhodujúci gól strelila nová posiela zo Žiliny Alex Výhonský. Zvolen síce vyhral, ale jeho súperom bola tiež trápiaca sa Bystrica, ale dnes proti nim stojí úplne iný súper a to rozbehnutý vlak menom Liptovský Mikuláš. Výkon z piatku na úspech proti Liptákom určite stačiť nebude, takže Zvolen musí ešte viac pridať.
L.Mikuláš je na štvrtom mieste priebežnej tabuľky so 42 bodmi a boduje takmer pravidelne v každom zápase. Naposledy doma v piatok zdolal Michalovce 5:3. Liptáci v úvodnom kole sezóny vo Zvolene prehrali, ale dnes sú myslím favoritmi duelu, nakoľko majú oveľa lepšiu formu než Zvolen. Či ale tieto papierové predpoklady aj naplnia, to sa ukáže až na ľade.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:15.