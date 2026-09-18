ONLINE: HKM Zvolen - HK 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (2. kolo)

Hokejisti HKM Zvolen a HK 32 Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 2. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HKM Zvolen - HK 32 Liptovský Mikuláš dnes (Tipsport Liga LIVE, 2. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
18.09.2026 o 18:00
2. kolo
Zvolen
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Lipt. Mikuláš
Prenos
Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní 2.kola Tipos extraligy HKM Zvolen – HK 32 Liptovský Mikuláš. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.
Zvolen po pár sezónach vstúpil do novej sezóny víťazstvom 5:3 v Banskej Bystrici. Rytierom vyšla výborne prvá tretina a rovnako výbornú prvú tretinu budú potrebovať aj dnes proti Liptákom. Tým navyše majú čo vracať, pretože práve Liptáci v minulej sezóne Zvolen vyradili v predkole play off. Zvolen však na začiatku sezóny bojuje so zraneniami, Josling a Ďaloga sú zranení a Nauš hral v Banskej Bystrici prvý zápas po zranení. Uvidíme, ako Marek Zadina so svojimi asistentmi pozliepa domácu zostavu a či bude nakoniec úspešná.
L.Mikuláš sa v úvodnom kole predstavil doma proti Michalovciam. Dve tretiny bol stav nerozhodný, ale troma gólmi v tretej tretine Liptáci duel rozhodli a napokon triumfovali 5:2. Liptáci majú teda rovnako ako Zvolen za sebou vydarený trojbodový vstup do sezóny, ktorý určite budú chcieť potvrdiť aj vo Zvolene. Pod Pustým hradom sa im však nezvykne veľmi dariť. Každá sezóna je ale iná a aj zloženie kádrov je iné. To čo platilo minulé sezóny, teraz platiť nemusí. Uvidíme teda, či sa po stretnutí vyšvihne v tabuľke hore Zvolen alebo Liptovský Mikuláš.
Zvolen po pár sezónach vstúpil do novej sezóny víťazstvom 5:3 v Banskej Bystrici. Rytierom vyšla výborne prvá tretina a rovnako výbornú prvú tretinu budú potrebovať aj dnes proti Liptákom. Tým navyše majú čo vracať, pretože práve Liptáci v minulej sezóne Zvolen vyradili v predkole play off. Zvolen však na začiatku sezóny bojuje so zraneniami, Josling a Ďaloga sú zranení a Nauš hral v Banskej Bystrici prvý zápas po zranení. Uvidíme, ako Marek Zadina so svojimi asistentmi pozliepa domácu zostavu a či bude nakoniec úspešná.
L.Mikuláš sa v úvodnom kole predstavil doma proti Michalovciam. Dve tretiny bol stav nerozhodný, ale troma gólmi v tretej tretine Liptáci duel rozhodli a napokon triumfovali 5:2. Liptáci majú teda rovnako ako Zvolen za sebou vydarený trojbodový vstup do sezóny, ktorý určite budú chcieť potvrdiť aj vo Zvolene. Pod Pustým hradom sa im však nezvykne veľmi dariť. Každá sezóna je ale iná a aj zloženie kádrov je iné. To čo platilo minulé sezóny, teraz platiť nemusí. Uvidíme teda, či sa po stretnutí vyšvihne v tabuľke hore Zvolen alebo Liptovský Mikuláš.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.