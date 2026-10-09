ONLINE: HKM Zvolen - HC Košice dnes, Tipsport liga LIVE (9. kolo)

Hokejisti HKM Zvolen a HC Košice dnes hrajú zápas 9. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HKM Zvolen - HC Košice dnes (Tipsport Liga LIVE, 9. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
09.10.2026 o 18:00
9. kolo
Zvolen
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minúta
Plánovaný
Košice
Prenos
Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní 9.kola Tipos extraligy HKM Zvolen – HC Košice. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.
Zvolen po výhre doma s Prešovom po nájazdoch bodoval aj v nedeľu v Nitre, kde si pripísal bod za prehru v predĺžení. Rytieri teda zbierajú bod po bodíku, ale zatiaľ to na lepšie ako priebežné deviate miesto nestačí. Za slabým úvodom sezóny HKM je okrem slabej formy aj citeľný počet zranení kľúčových hráčov. K Joslingovi a Marcinekovi najbližšie pribudol aj Nemec. Zvolen sa v uplynulom týždni už rozlúčil s dvoma zahraničnými hráčmi (Kalmikovom a Jormakkom), naopak na súpisku pribudol lotyšský útočník Miks Indrašis. Ako domáci tréneri pozliepajú zostavu uvidíme, ale proti Košiciam to budú mať dnes určite ťažké.
Košice po dvoch prehrách 3:1 v Žiline a 3:0 v Liptovskom Mikuláši v sobotu konečne zabrali naplno a doma rozstrieľali v derby Michalovce 6:3. V priebežnej tabuľke tak majú 14 bodov, rovnako ako Poprad a Žilina, ale vďaka najhoršiemu skóre sú na šiestom mieste. Posledné dva vzájomné duely dnešných súperov sa vo Zvolene skončili 3:3. Nasledovalo teda predĺženie a po ňom sa dva krát radoval Zvolen. Bude to dnes vo Zvolene do tretice remíza alebo Zvolen prekvapí a prepíše očakávanie stávkových kancelárií, ktoré sa prikláňajú na víťazstvo Košíc. Uvidíme.
Zvolen po výhre doma s Prešovom po nájazdoch bodoval aj v nedeľu v Nitre, kde si pripísal bod za prehru v predĺžení. Rytieri teda zbierajú bod po bodíku, ale zatiaľ to na lepšie ako priebežné deviate miesto nestačí. Za slabým úvodom sezóny HKM je okrem slabej formy aj citeľný počet zranení kľúčových hráčov. K Joslingovi a Marcinekovi najbližšie pribudol aj Nemec. Zvolen sa v uplynulom týždni už rozlúčil s dvoma zahraničnými hráčmi (Kalmikovom a Jormakkom), naopak na súpisku pribudol lotyšský útočník Miks Indrašis. Ako domáci tréneri pozliepajú zostavu uvidíme, ale proti Košiciam to budú mať dnes určite ťažké.
Košice po dvoch prehrách 3:1 v Žiline a 3:0 v Liptovskom Mikuláši v sobotu konečne zabrali naplno a doma rozstrieľali v derby Michalovce 6:3. V priebežnej tabuľke tak majú 14 bodov, rovnako ako Poprad a Žilina, ale vďaka najhoršiemu skóre sú na šiestom mieste. Posledné dva vzájomné duely dnešných súperov sa vo Zvolene skončili 3:3. Nasledovalo teda predĺženie a po ňom sa dva krát radoval Zvolen. Bude to dnes vo Zvolene do tretice remíza alebo Zvolen prekvapí a prepíše očakávanie stávkových kancelárií, ktoré sa prikláňajú na víťazstvo Košíc. Uvidíme.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.