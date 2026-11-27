Hokejisti HKM Zvolen a HC´05 TAM Banská Bystrica dnes hrajú zápas 23. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HKM Zvolen - HC´05 TAM Banská Bystrica dnes (Tipsport Liga LIVE, 23. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
27.11.2026 o 18:00
23. kolo
Zvolen
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
B. Bystrica
Prenos
Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní 23.kola Tipos extraligy HKM Zvolen – HC 05 TAM Banská Bystrica. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.
Zvolen je na predposlednom mieste s 19 bodmi a aktuálne nemá formu. Zranení hráči ako Josling, Marcinek, Nauš, Zuzin či Romaňák proste chýbajú. Navyše v utorok v Žiline nenastúpil ani ich najlepší center Cole Cassels. Nový tréner Andrej Kmeč má teda nezávideniahodnú úlohu, a to ako vôbec poskladať zostavu, ktorá by sa dala nazvať "extraligová". Povedzme si na rovinu, veľa takých Zvolen túto sezónu nemal. Možno tak na začiatku sezóny. Zvolen svojho dnešného súpera ale v tejto sezóne už dvakrát zdolal. Oba zápasy sa hrali v Banskej Bystrici, kde sa Rytierom zvykne dariť.
Banská Bystrica je na deviatom mieste, má o desať bodov viac ako Zvolen, ale aktuálne tiež nemá formu. Barani prehrali posledných päť zápasov, posledné dva ale až v predĺžení. Je to paradox, ale tak ako sa Zvolenu zvykne dariť v Banskej Bystrici, presne takisto sa zvykne dariť aj Banskej Bystrici vo Zvolene. Uvidíme teda, či Zvolen natiahne sériu neporaziteľnosti proti Baranom, alebo sa bude opakovať štatistika, že v pohronskom derby väčšinou vyhráva hosťujúci tím.
Zvolen je na predposlednom mieste s 19 bodmi a aktuálne nemá formu. Zranení hráči ako Josling, Marcinek, Nauš, Zuzin či Romaňák proste chýbajú. Navyše v utorok v Žiline nenastúpil ani ich najlepší center Cole Cassels. Nový tréner Andrej Kmeč má teda nezávideniahodnú úlohu, a to ako vôbec poskladať zostavu, ktorá by sa dala nazvať "extraligová". Povedzme si na rovinu, veľa takých Zvolen túto sezónu nemal. Možno tak na začiatku sezóny. Zvolen svojho dnešného súpera ale v tejto sezóne už dvakrát zdolal. Oba zápasy sa hrali v Banskej Bystrici, kde sa Rytierom zvykne dariť.
Banská Bystrica je na deviatom mieste, má o desať bodov viac ako Zvolen, ale aktuálne tiež nemá formu. Barani prehrali posledných päť zápasov, posledné dva ale až v predĺžení. Je to paradox, ale tak ako sa Zvolenu zvykne dariť v Banskej Bystrici, presne takisto sa zvykne dariť aj Banskej Bystrici vo Zvolene. Uvidíme teda, či Zvolen natiahne sériu neporaziteľnosti proti Baranom, alebo sa bude opakovať štatistika, že v pohronskom derby väčšinou vyhráva hosťujúci tím.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.