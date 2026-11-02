Zranenia premiešali slovenskú nomináciu. Országh privítal návrat Studeniča, útočník si to váži

Slovenská hokejová reprezentácia sa v pondelok zišla na zraze pred Nemeckým pohárom 2026 (5. - 8. novembra) vo výrazne obmenenej zostave, akú tréneri pôvodne naplánovali.
Hlavný kouč Vladimír Országh musel už pred zrazom vymeniť pre zdravotné problémy niekoľko pôvodne nominovaných hráčov.
Jeho zverencov čakajú na prvej turnajovej previerke v sezóne v Düsseldorfe súboje s Lotyšskom, Rakúskom a domácim výberom.
Krátko po oznámení nominácie z nej vypadli brankár Roman Rychlík a dvojica hráčov z Liberca Michal Ivan a Martin Faško-Rudáš.
VIDEO: Tréner Országh
Na pondelkový zraz v Bratislave sa následne nemohli dostaviť ani Matúš Vojtech, Róbert Lantoši či Alex Tamáši.
Každý jeden chalan mal záujem
V tíme ich nahradila šestica hokejistov z Tipsport ligy, medzi ktorými je aj Peter Bjalončík. Útočníka lídra ligy z Popradu čaká v Düsseldorfe premiéra v národnom drese.
„Patrí to k tomu a preto máme aj nejakých náhradníkov. Nevýhoda je to, že nominácia sa musí robiť tri týždne pred zrazom a vždy sa niečo môže stať, čo sa týka ospravedlneniek alebo zranení.
Sme však radi, že každý jeden chalan mal záujem a prejavil ochotu prísť, aj tí zranení. S každým jedným sme sa bavili,“ povedal na margo zmien Országh.
Už minulý rok to malo grády a výbornú úroveň
Od prvého turnaja v sezóne očakáva kvalitnú previerku, ktorá preskúša mladých ale aj skúsených hráčov: „Nemecký pohár má vždy svoju veľkú kvalitu.
Sú tam Nemci, Lotyši a Rakúšania, už minulý rok to malo grády a výbornú úroveň. Mužstvo sme koncipovali tak, aby sme tam mali mladých, ale aj skúsených hráčov a malo to hlavu a pätu.“
Dodatočnú nomináciu okrem Bjalončíka dostali aj brankár Košíc Patrik Jurčák či obrancovia Martin Bodák z Popradu a František Gajdoš zo Žiliny.
Dvadsaťpäťčlenný káder dopĺňajú banskobystrický útočník Marek Valach a Filip Krivošík. Útočník Dukly Trenčín sa ešte zotavuje z virózy a k reprezentácii sa pripojí v utorok.
Zvyšných 24 hráčov dorazilo na pondelkový zraz pred prvým reprezentačným turnajom sezóny. Medzi nimi aj traja nováčikovia.
Premiérové zápasy v najcennejšom drese by mali absolvoval útočníci Bjalončík, Simon Jellúš a obranca Jakub Chromiak.
Bjalončík: Táto skúsenosť bude pre mňa super
„Dozvedel som sa to po zápase so Slovanom. Som šťastný, že som tu. Pôvodne som chcel oddychovať, ale teraz už nie.
Chcem vidieť, ako sú na tom chalani z iných štátov, z iných klubov, iných líg. Celkovo táto skúsenosť bude pre mňa super,“ povedal Bjalončík.
Do reprezentácie sa po dlhšej odmlke vrátili útočníci Samuel Buček a Marián Studenič. Buček sa do tímu vrátil po takmer dvoch rokoch, zatiaľ naposledy reprezentoval na Vianočnom Kaufland Cupe 2024.
VIDEO: Studenič o návrate do reprezentácie a pred Nemeckým pohárom
Ešte dlhšie v ňom absentoval Studenič, ktorý bol súčasťou tímu v olympijskej kvalifikácii v auguste 2024.
Budem sa snažiť splatiť dôveru, povedal Studenič
„Cítim sa super a som rád, že som tu. Som vďačný, že som dostal druhú šancu od realizačného tímu, čo si veľmi vážim a veľmi sa teším. Budem sa snažiť splatiť tú dôveru a hrať čo najlepší hokej,“ povedal Studenič.
Trénerský štáb doplnil Andrej Kmeč, v súčasnosti bez klubového angažmánu, ktorý zastúpi za Petra Frühaufa.
Slovensko odštartuje turnaj na štadióne SD BANK DOME v Düsseldorfe vo štvrtok o 16.15 h duelom s Lotyšskom, druhý zápas ho čaká o dva dni neskôr o 15.00 h s Rakúskom a podujatie zavŕši v nedeľu o 14.45 h súbojom s domácim Nemeckom.
„Sú to tri zápasy za štyri dni. Nemci sú doma, majú to najsilnejšie čo mávajú, pretože pre nich je to v sezóne v podstate jediný turnaj, kde môžu postaviť silný káder.
Rakúšania takisto, pretože väčšinou hrávajú tie prípravné zápasy s mužstvami nižšieho rangu. Lotyši majú veľmi kvalitných hráčov po Európe,“ povedal Országh.
Aj vedenie reprezentačného tímu zasiahlo piatkové rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu (CAS), ktorý nariadil Medzinárodnej hokejovej federácii (IIHF), aby s okamžitou účinnosťou umožnila Ruskej hokejovej federácii prihlásiť svoje reprezentácie na svetové šampionáty.
Rozhodnutie sa vzťahuje na päť turnajov v roku 2027 vrátane MS mužov a žien. IIHF vyjadrila nad rozhodnutím sklamanie a upozornila, že jeho praktické vykonanie nie je možné okamžite.
VIDEO: Országh o Rusku
Rusi by mali už na prelome rokov štartovať na MS hráčov do 20 rokov v Kanade.
Uvidíme, ako sa k tomu postaví IIHF
Országh si nevie úplne predstaviť, ako by sa dalo zrealizovať nariadenie CAS v už rozbehnutej sezóne.
„Momentálne to až tak neriešime. Bolo nejaké vyjadrenie, možno trochu prekvapivé, že sa majú vrátiť, ale uvidíme, ako sa k tomu postaví IIHF.
To sú veci, ktoré my nemôžeme ovplyvniť. Úplne si nemyslím, že to bude také jednoduché s ich návratom, ale počkajme si, ako sa vyjadrí IIHF a ako to dopadne.
My sa momentálne sústredíme na turnaj a na chalanov, ktorí sú tu. Uvidíme, čo sa stane,“ dodal Országh.
Nominácia Slovenska
Brankári: Patrik Jurčák (HC Košice), Eugen Rabčan (Kometa Brno)
Obrancovia: Martin Bodák (HK Poprad), František Gajdoš (Vlci Žilina), Jakub Chromiak (Škoda Plzeň), Samuel Kňažko (Vítkovice Ridera), Patrik Koch (Oceláři Třinec), Jakub Meliško (HK Dukla Michalovce), Mislav Rosandič (HC Košice), Oliver Turan (HC Slovan Bratislava), Martin Vitaloš (HK Nitra)
Útočníci: Peter Bjalončík (HK Poprad), Samuel Buček (Slovan Bratislava), Viliam Čacho (Mountfield HK), Sebastián Čederle (Färjestad BK), Patrik Hrehorčák (Oceláři Třinec), Simon Jellúš (HC Košice), Jakub Kolenič (HKM Zvolen), Filip Krivošík (Dukla Trenčín), Oleksij Myklucha (Pelicans Lahti), Aurel Nauš (HKM Zvolen), Pavol Regenda (HV 71), Miloš Roman (Oceláři Třinec), Marián Studenič (Färjestad BK), Marek Valach (HC’05 Banská Bystrica)
Program Slovenska
Štvrtok 5. novembra, 16.15 h: Slovensko - Lotyšsko
Sobota 7. novembra, 15.00 h: Slovensko - Rakúsko
Nedeľa, 8. novembra, 14.45 h: Slovensko - Nemecko