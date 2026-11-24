Vo veku 86 rokov zomrel prvý prezident Českého hokejového zväzu po rozpade federácie a bývalý medzinárodný rozhodca Vladimír Šubrt.
Šubrt pískal ako hlavný rozhodca hokejové zápasy na olympijských turnajoch v Lake Placid 1980 a Sarajeve 1984 a pravidelne tiež viedol stretnutia na majstrovstvách sveta od roku 1978 až do roku 1987.
Na rozhodovanie mal ideálnu prípravu, keďže až do tridsiatich rokov hrával na vrcholovej úrovni. V rokoch 1959 až 1964 pomohol vtedajšej Červenej hviezde Brno na pozícii pravého krídla k zisku štyroch majstrovských titulov.
Aktívnu kariéru ukončil v roku 1970 v Ingstave Brno a v tom istom roku sa stal rozhodcom. V najvyššej súťaži odpískal za 17 rokov takmer 400 zápasov.
V roku 1974 dostal pozvanie na predsezónny kemp rozhodcov NHL s prísľubom zmluvy na riadenie zápasov v slávnej lige, kde dovtedy žiadny európsky arbiter nepôsobil. Po emigrácii hokejistov Richarda Fardu a Václava Nedomanského z toho však zišlo.
S rozhodovaním pre medzinárodnú federáciu IIHF sa Šubrt rozlúčil v roku 1989. Štyri roky pôsobil v komisii rozhodcov IIHF a ako jej supervizor. Po rozdelení Československa viedol dva roky hokejový zväz.