Spišská Nová Ves sa dohodla na predĺžení zmluvy s obrancom. V Prešove skončil kanadský útočník

Slovenský hokejista Šimon Groch sa dohodol na predĺžení spolupráce s tímom HK Spišská Nová Ves o ďalšie dva roky. Účastník Tipsport ligy o tom informoval v tlačovej správe.
Odchovanec bratislavského hokeja je súčasťou tímu z východného Slovenska štyri roky. Dres Spišiakov si po prvý raz obliekol 4. novembra 2022 na ľade Liptovského Mikuláša.
„Sme veľmi radi, že sme sa so Šimonom dohodli na pokračovaní spolupráce. Vnímame ho ako súčasť základného jadra tímu, s ktorým pracujeme už niekoľko rokov.
Šimon sa postupne stáva defenzívnym lídrom našej obrany. Prišiel k nám ako mladý chlapec, no rok čo rok získava na ľade väčší priestor aj herné vyťaženie.
Veríme, že jeho progres bude aj naďalej pokračovať a že sa v budúcnosti stane hráčom, ktorý z nášho klubu zamieri do zahraničných súťaží.
Je to profesionál, ktorý na sebe každý deň pracuje, neustále sa zlepšuje a svojím charakterom výborne zapadá do kabíny. Želám mu veľa úspešných zápasov v našom drese s rysom na hrudi,“ uviedol generálny manažér klubu Richard Rapáč.
Dvadsaťtriročný obranca bol pri všetkých významných míľnikoch klubu. Spišská Nová Ves získala v extralige bronz aj striebro a raz získala pohár Dušana Pašeka za víťazstvo po základnej časti. V aktuálnom ročníku nazbieral Groch v 16 zápasoch tri body za asistencie.
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Ďalší účastník Tipsport ligy HC Prešov ukončil po vzájomnej dohode spoluprácu s kanadským útočníkom Gemelom Smithom. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.
Tento 32-ročný ofenzívny hráč odohral za Prešov 16 zápasov s bilanciou 3 góly a 8 asistencií.
„Gemelovi ďakujeme za čas strávený v našom klube a za všetko, čo počas svojho pôsobenia v drese HC Prešov odviedol.
Do ďalšej hokejovej kariéry aj osobného života mu prajeme veľa šťastia a úspechov,“ napísali Prešovčania.