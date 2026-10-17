Rozhodol nacvičený signál. Žilina vedie ligu, strelec víťazného golu: Nebol to ľahký zápas

Hokejisti klubu Vlci Žilina zvíťazili v 11. kole hokejovej Tipsport ligy na domácom ľade nad HKM Zvolen 3:2 a zaknihovali tak tretí víťazný zápas v sérii.
Strelcom rozhodujúceho gólu bol skúsený útočník Peter Galamboš.
VIDEO: Zostrih zápasu Žilina - Zvolen
„Hrali sme výborne, ale robíme chyby a od začiatku sezóny nám nejdú presilové hry,“ povzdychol si po zápase zvolenský tréner Marek Zadina a pokračoval: „Nemôžem chlapcom nič vyčítať, pracujú príkladne, ale je psychicky náročné, že body neprichádzajú, hoci by sme si ich zaslúžili.
Musíme sa zomknúť, ešte viac bojovať zlomiť to. Zažil som už v kariére aj horšie obdobia.“
Zvolenčania mali dobrý vstup do zápasu, v druhej tretine sa v Žiline ujali vedenia 2:1 a reálne siahali na bodový zisk.
Nauš: Verím, že tie body prídu
Strelcom prvého gólu hostí bol Aurel Nauš, ktorý svoje pocity zo zápasu zhrnul jasne: „Chýba nám to povestné ,šťastíčko´, jeden odrazený puk, ale nejaký škaredý gól. Toto nám teraz chýba, pomohlo by nám to odraziť sa od dna a nakoplo by nás to.“
Priznal, že nálada v kabíne nie je ideálna. „Asi si to viete predstaviť, hráme výborný zápas a body nikde.
Zajtra je však nový deň, dnešný zápas musíme hodiť za hlavu a pripraviť sa zodpovedne na ďalší zápas, verím, že tie body prídu,“ vyhlásil 28-ročný útočník.
Tretí víťazný zápas Vlkov v sérii mužstvo potešil, ale víťazstvo sa na domácom ľade vôbec nerodilo ľahko, hoci bolo podľa tabuľkového postavenia očakávané.
Gól padol po nacvičenej akcii
Strelec rozhodujúceho gólu Peter Galamboš videl priebeh duelu takto: „Vôbec to nebol ľahký zápas, nehrali sme úplne náš hokej, ale našli sme cestu k víťazstvu.
Môj gól padol po nacvičenej akcii, mali sme natrénované napádanie, puk sa odrazil ku mne a chvalabohu mi to potom padlo.
Mali sme pár zlých výsledkov, niečo sme si k tomu povedali a som rád, že sme vyhrali tretí zápas v sérii.
Liga je dlhá, zápasy sú náročné, náš tím sa nemôže spoliehať len na prvé dva útoky, zabrať musíme aj my v tretej a štvrtej formácii a pomôcť k vytúženému cieľu.“
Do bránky Žiliny sa po dlhšom čase dostal gólman Andrej Košarišťan, ktorý v silnej konkurencii Janusa s Rychlíkom dostáva v zápasoch menej priestoru.
V Žiline sme traja kvalitní brankári
„Prvý zápas v sezóne, výhra, chutí to výborne. Zvolen dnes prišiel výborne pripravený, hostia bojovali do poslednej minúty.
Musím pochváliť mojich spoluhráčov, pomáhali mi a zblokovali viacero striel. V Žiline sme traja kvalitní brankári, je moja práca byť pripravený a pomôcť tímu, som rád, že sa mi to dnes podarilo.“
Vlkom patrí v tabuľke Tipsport ligy aktuálne prvá priečka so ziskom 23 bodov, o skóre pred Popradom. Zvolen je jedenásty a na svojom konte má 9 bodov.