Hokejisti Vlci Žilina a HKM Zvolen dnes hrajú zápas 22. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: Vlci Žilina - HKM Zvolen dnes (Tipsport Liga LIVE, 22. kolo, utorok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
24.11.2026 o 18:30
22. kolo
Vlci Žilina
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Plánovaný
Zvolen
Prenos
Žilinskí hokejisti sa na utorkový súboj proti Zvolenu naladili víťazne. V nedeľu totiž triumfovali na pôde Michaloviec výsledkom 4:2. Vlci sú na tretej priečke a budú chcieť nadviazať aj na prvý vzájomný zápas, v ktorom taktiež doma zdolali Zvolen 3:2. Tímy sa naposledy stretli v októbri. Zvolen odohral v nedeľu prvý duel pod vedením nového trénera Andreja Kmeča. Bývalý nitriansky kouč však odštartoval prehrou 2:5 s lídrom z Popradu.
Vitajte pri textovom online komentári hokejového zápasu 22. kola základnej časti slovenskej Tipsport ligy. Proti sebe nastúpia Vlci Žilina a HKM Zvolen. Zápas sa začne o 18:30.