ONLINE: Vlci Žilina - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (11. kolo)

Hokejisti Vlci Žilina a HKM Zvolen dnes hrajú zápas 11. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: Vlci Žilina - HKM Zvolen dnes (Tipsport Liga LIVE, 11. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
16.10.2026 o 17:30
11. kolo
Vlci Žilina
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minúta
Plánovaný
Zvolen
Prenos
Hokejistov Vlci Žilina čaká v piatok 16. októbra ďalšia výzva v Tipsport lige. V rámci 11. kola najvyššej slovenskej hokejovej súťaže privítajú na domácom ľade HKM Zvolen. Stretnutie sa na Zimnom štadióne Vojtecha Závodského začne o 17:30 a domáci budú chcieť potvrdiť výborný vstup do sezóny.
Žilinčania majú po desiatich odohraných stretnutiach na konte 20 bodov a v tabuľke im patrí výborná druhá priečka. So skóre 33:19 sa môžu pochváliť jednou z najlepších defenzív súťaže. Zverenci žilinského klubu navyše vstupujú do stretnutia povzbudení dvoma víťazstvami v rade. Najskôr triumfovali na ľade Liptovského Mikuláša presvedčivo 4:0 a následne si doma poradili s Michalovcami 3:1.
Zvolen sa naopak v úvode ročníka výsledkovo trápi. Po desiatich kolách nazbieral iba deväť bodov a s bilanciou dvoch víťazstiev v riadnom hracom čase, jedného triumfu po predĺžení či nájazdoch a siedmich prehier sa nachádza na jedenástej priečke. Rytieri doposiaľ strelili len 18 gólov, čo predstavuje priemer 1,8 gólu na zápas. Práve produktivita patrí medzi ich najväčšie problémy.
Vzájomná bilancia hovorí v prospech Žilinčanov. Vlci dokázali ovládnuť všetky štyri vzájomné stretnutia v minulej základnej časti, pričom naposledy zdolali Zvolen 8. februára 2026 na domácom ľade 4:2. Aj tentoraz tak budú papierovým favoritom, hoci hostia určite nepricestujú pod Dubeň v úlohe odovzdaného súpera.
Piatkový duel môže výrazne ovplyvniť efektivita v zakončení, disciplína aj výkony brankárov. Žilina bude chcieť využiť domáce prostredie, predĺžiť víťaznú sériu a udržať sa v kontakte s čelom tabuľky. Zvolen sa naopak pokúsi prekvapiť favorita a získať mimoriadne potrebné body. Fanúšikovia sa tak môžu tešiť na zaujímavú konfrontáciu dvoch mužstiev s rozdielnym vstupom do sezóny.
Žilinčania majú po desiatich odohraných stretnutiach na konte 20 bodov a v tabuľke im patrí výborná druhá priečka. So skóre 33:19 sa môžu pochváliť jednou z najlepších defenzív súťaže. Zverenci žilinského klubu navyše vstupujú do stretnutia povzbudení dvoma víťazstvami v rade. Najskôr triumfovali na ľade Liptovského Mikuláša presvedčivo 4:0 a následne si doma poradili s Michalovcami 3:1.
Zvolen sa naopak v úvode ročníka výsledkovo trápi. Po desiatich kolách nazbieral iba deväť bodov a s bilanciou dvoch víťazstiev v riadnom hracom čase, jedného triumfu po predĺžení či nájazdoch a siedmich prehier sa nachádza na jedenástej priečke. Rytieri doposiaľ strelili len 18 gólov, čo predstavuje priemer 1,8 gólu na zápas. Práve produktivita patrí medzi ich najväčšie problémy.
Vzájomná bilancia hovorí v prospech Žilinčanov. Vlci dokázali ovládnuť všetky štyri vzájomné stretnutia v minulej základnej časti, pričom naposledy zdolali Zvolen 8. februára 2026 na domácom ľade 4:2. Aj tentoraz tak budú papierovým favoritom, hoci hostia určite nepricestujú pod Dubeň v úlohe odovzdaného súpera.
Piatkový duel môže výrazne ovplyvniť efektivita v zakončení, disciplína aj výkony brankárov. Žilina bude chcieť využiť domáce prostredie, predĺžiť víťaznú sériu a udržať sa v kontakte s čelom tabuľky. Zvolen sa naopak pokúsi prekvapiť favorita a získať mimoriadne potrebné body. Fanúšikovia sa tak môžu tešiť na zaujímavú konfrontáciu dvoch mužstiev s rozdielnym vstupom do sezóny.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.