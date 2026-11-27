Hokejisti Vlci Žilina a HK Dukla Trenčín dnes hrajú zápas 23. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: Vlci Žilina - HK Dukla Trenčín dnes (Tipsport Liga LIVE, 23. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
27.11.2026 o 17:30
23. kolo
Vlci Žilina
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minúta
Plánovaný
Trenčín
Prenos
Hokejová Tipsport liga pokračuje v piatok 27. novembra zápasmi 23. kola, v rámci ktorého žilinskí Vlci privítajú na domácom ľade HK Duklu Trenčín. Úvodné buly stretnutia je naplánované na 17:30 hod.
Žilinčania vstupujú do zápasu z druhého miesta tabuľky so ziskom 44 bodov z 21 odohraných stretnutí, pričom na vedúci Poprad strácajú dva body a majú zápas k dobru. Vlci sa zároveň môžu pochváliť najmenším počtom inkasovaných gólov v súťaži, keď pri skóre 69:42 disponujú aj najlepším gólovým rozdielom v lige. V posledných dvoch dueloch zvíťazili v Michalovciach 4:2 a na domácom ľade zdolali Zvolen presvedčivo 5:1.
Trenčianska Dukla prežíva podstatne náročnejšie obdobie. V tabuľke jej patrí ôsma priečka so ziskom 31 bodov z 22 zápasov a skóre 56:61. Zverenci trenčianskeho realizačného tímu prehrali šesť stretnutí za sebou, pričom v posledných dvoch dueloch proti Košiciam (0:2) a Popradu (0:4) nedokázali streliť ani jeden gól.
Najproduktívnejším hráčom žilinského mužstva je kanadský útočník Brant Harris s 22 bodmi za šesť gólov a 16 asistencií. Výbornú sezónu prežívajú aj Kamil Wałęga, ktorý nazbieral 21 bodov (10+11), a Šimon Petráš, ktorý je so 14 gólmi najlepším strelcom celej súťaže. Najväčšou ofenzívnou hrozbou Trenčanov je Kanaďan Jaedon Descheneau, ktorý má na konte 22 kanadských bodov za 13 gólov a deväť asistencií. Pozornosť si zaslúži aj produktívny obranca Ryan Merkley, ktorý však aktuálne je mimo zostavu Dukly.
V prospech domácich hovorí aktuálna forma, kvalitná defenzíva i úspešnosť v oslabeniach, ktorá s hodnotou 86,36 % patrí na čelo ligových štatistík. Papierovým favoritom stretnutia sú preto zverenci Milana Bartoviča, ktorí však nesmú súpera podceniť. Trenčania budú mať veľkú motiváciu ukončiť nepriaznivú sériu a vrátiť sa na víťaznú vlnu. Vlci sa naopak pokúsia pred vlastnými fanúšikmi zaknihovať tretie víťazstvo v rade a udržať sa v tesnom kontakte s čelom extraligovej tabuľky.
Žilinčania vstupujú do zápasu z druhého miesta tabuľky so ziskom 44 bodov z 21 odohraných stretnutí, pričom na vedúci Poprad strácajú dva body a majú zápas k dobru. Vlci sa zároveň môžu pochváliť najmenším počtom inkasovaných gólov v súťaži, keď pri skóre 69:42 disponujú aj najlepším gólovým rozdielom v lige. V posledných dvoch dueloch zvíťazili v Michalovciach 4:2 a na domácom ľade zdolali Zvolen presvedčivo 5:1.
Trenčianska Dukla prežíva podstatne náročnejšie obdobie. V tabuľke jej patrí ôsma priečka so ziskom 31 bodov z 22 zápasov a skóre 56:61. Zverenci trenčianskeho realizačného tímu prehrali šesť stretnutí za sebou, pričom v posledných dvoch dueloch proti Košiciam (0:2) a Popradu (0:4) nedokázali streliť ani jeden gól.
Najproduktívnejším hráčom žilinského mužstva je kanadský útočník Brant Harris s 22 bodmi za šesť gólov a 16 asistencií. Výbornú sezónu prežívajú aj Kamil Wałęga, ktorý nazbieral 21 bodov (10+11), a Šimon Petráš, ktorý je so 14 gólmi najlepším strelcom celej súťaže. Najväčšou ofenzívnou hrozbou Trenčanov je Kanaďan Jaedon Descheneau, ktorý má na konte 22 kanadských bodov za 13 gólov a deväť asistencií. Pozornosť si zaslúži aj produktívny obranca Ryan Merkley, ktorý však aktuálne je mimo zostavu Dukly.
V prospech domácich hovorí aktuálna forma, kvalitná defenzíva i úspešnosť v oslabeniach, ktorá s hodnotou 86,36 % patrí na čelo ligových štatistík. Papierovým favoritom stretnutia sú preto zverenci Milana Bartoviča, ktorí však nesmú súpera podceniť. Trenčania budú mať veľkú motiváciu ukončiť nepriaznivú sériu a vrátiť sa na víťaznú vlnu. Vlci sa naopak pokúsia pred vlastnými fanúšikmi zaknihovať tretie víťazstvo v rade a udržať sa v tesnom kontakte s čelom extraligovej tabuľky.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.