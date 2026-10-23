ONLINE: Vlci Žilina - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipsport liga LIVE (13. kolo)

Hokejisti Vlci Žilina a HK Spišská Nová Ves dnes hrajú zápas 13. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: Vlci Žilina - HK Spišská Nová Ves dnes (Tipsport Liga LIVE, 13. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
23.10.2026 o 17:30
13. kolo
Vlci Žilina
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minúta
Plánovaný
Spišská N. Ves
Prenos
Vlci Žilina privítajú v piatok 23. októbra o 17:30 v 13. kole Tipsport ligy hokejistov HK Spišská Nová Ves. Oba tímy nastúpia s cieľom napraviť tesné prehry z predchádzajúceho kola a hostia budú mať navyše motiváciu odčiniť nevydarený prvý vzájomný duel sezóny.
Septembrové stretnutie na Spiši ovládla Žilina výsledkom 7:2. Po dva góly zaznamenali Šimon Petráš a Filip Vašaš, troma asistenciami sa prezentoval Brant Harris. Vlci rozhodli najmä v druhej tretine, ktorú vyhrali 4:1, a dvakrát skórovali v presilovej hre. Práve efektivita v zakončení bude jedným z predpokladov, aby na tento výkon nadviazali aj doma.
Žilinčania naposledy prehrali v Trenčíne 2:3, hoci už v 11. minúte viedli o dva góly. Nenadviazali tak na domáce víťazstvo 3:2 nad Zvolenom. Podobný scenár zažili aj Spišiaci: proti Popradu vstupovali do záverečnej tretiny s náskokom 2:1, napokon však podľahli 2:3. Skončila sa tým ich séria štyroch domácich víťazstiev.
Posledné výsledky naznačujú, že dôležitou témou piatkového súboja bude schopnosť udržať koncentráciu a zvládnuť rozhodujúce pasáže. Žilina má z prvého vzájomného zápasu povzbudivú skúsenosť, vysoká septembrová výhra jej však ďalšie body nezaručuje. Spišiaci dostanú príležitosť ukázať, že tentoraz dokážu domácim vzdorovať podstatne účinnejšie.
Septembrové stretnutie na Spiši ovládla Žilina výsledkom 7:2. Po dva góly zaznamenali Šimon Petráš a Filip Vašaš, troma asistenciami sa prezentoval Brant Harris. Vlci rozhodli najmä v druhej tretine, ktorú vyhrali 4:1, a dvakrát skórovali v presilovej hre. Práve efektivita v zakončení bude jedným z predpokladov, aby na tento výkon nadviazali aj doma.
Žilinčania naposledy prehrali v Trenčíne 2:3, hoci už v 11. minúte viedli o dva góly. Nenadviazali tak na domáce víťazstvo 3:2 nad Zvolenom. Podobný scenár zažili aj Spišiaci: proti Popradu vstupovali do záverečnej tretiny s náskokom 2:1, napokon však podľahli 2:3. Skončila sa tým ich séria štyroch domácich víťazstiev.
Posledné výsledky naznačujú, že dôležitou témou piatkového súboja bude schopnosť udržať koncentráciu a zvládnuť rozhodujúce pasáže. Žilina má z prvého vzájomného zápasu povzbudivú skúsenosť, vysoká septembrová výhra jej však ďalšie body nezaručuje. Spišiaci dostanú príležitosť ukázať, že tentoraz dokážu domácim vzdorovať podstatne účinnejšie.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.