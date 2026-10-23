ONLINE: Vlci Žilina - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipsport liga LIVE (13. kolo)

Vlci Žilina - HK Spišská Nová Ves: ONLINE prenos zo zápasu 13. kola Tipsport ligy.
Vlci Žilina - HK Spišská Nová Ves: ONLINE prenos zo zápasu 13. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|23. okt 2026 o 14:30
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Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 13. kola Tipsport ligy: Vlci Žilina - HK Spišská Nová Ves.

Hokejisti Vlci Žilina a HK Spišská Nová Ves dnes hrajú zápas 13. kola Tipsport ligy.

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ONLINE PRENOS: Vlci Žilina - HK Spišská Nová Ves dnes (Tipsport Liga LIVE, 13. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2026/2027
23.10.2026 o 17:30
13. kolo
Vlci Žilina
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minúta
Plánovaný
Spišská N. Ves
Prenos
Vlci Žilina privítajú v piatok 23. októbra o 17:30 v 13. kole Tipsport ligy hokejistov HK Spišská Nová Ves. Oba tímy nastúpia s cieľom napraviť tesné prehry z predchádzajúceho kola a hostia budú mať navyše motiváciu odčiniť nevydarený prvý vzájomný duel sezóny.

Septembrové stretnutie na Spiši ovládla Žilina výsledkom 7:2. Po dva góly zaznamenali Šimon Petráš a Filip Vašaš, troma asistenciami sa prezentoval Brant Harris. Vlci rozhodli najmä v druhej tretine, ktorú vyhrali 4:1, a dvakrát skórovali v presilovej hre. Práve efektivita v zakončení bude jedným z predpokladov, aby na tento výkon nadviazali aj doma.

Žilinčania naposledy prehrali v Trenčíne 2:3, hoci už v 11. minúte viedli o dva góly. Nenadviazali tak na domáce víťazstvo 3:2 nad Zvolenom. Podobný scenár zažili aj Spišiaci: proti Popradu vstupovali do záverečnej tretiny s náskokom 2:1, napokon však podľahli 2:3. Skončila sa tým ich séria štyroch domácich víťazstiev.

Posledné výsledky naznačujú, že dôležitou témou piatkového súboja bude schopnosť udržať koncentráciu a zvládnuť rozhodujúce pasáže. Žilina má z prvého vzájomného zápasu povzbudivú skúsenosť, vysoká septembrová výhra jej však ďalšie body nezaručuje. Spišiaci dostanú príležitosť ukázať, že tentoraz dokážu domácim vzdorovať podstatne účinnejšie.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.

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HK 32 Liptovský Mikuláš - HKM Zvolen: ONLINE prenos zo zápasu 13. kola Tipsport ligy.online
ONLINE: HK 32 Liptovský Mikuláš - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (13. kolo)
dnes 15:00
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