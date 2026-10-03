Slovanu vyšiel plán v Žiline dokonale. Skvele sme bránili, zhodnotil Dostál

Vedúci tím tabuľky HC Slovan Bratislava zvíťazil v siedmom kole Tipsport ligy na ľade Žiliny 0:1, o všetkom rozhodol gól Petrisku. Taktický súboj zvládli „belasí“ lepšie, ale domáci fanúšikovia Vlkov v stoji vytlieskali.
Ak niekto očakával v zápase ašpirantov na titul bohatú gólovú prestrelku, tak musel byť sklamaný. Toto však bolo jediné „sklamanie“ inak skvelého hokejového predstavenia.
Oba tímy bojovali, na ľade si nedarovali ani centimeter, ale všetko v rámci fair play. V zápase bol netradične vylúčený iba jediný hráč.
Taktický duel napokon výsledkovo zvládli lepšie hráči Slovana, o ich gól sa postaral v 26. minúte Ján Petriska, ktorý počas celých šesťdesiatich minút hýril pohybom i streleckou aktivitou.
„Mal som v posledných zápasoch viac takýchto samostatných únikov, ale až teraz mi to tam konečne padlo. Bol to fantastický zápas, Žilina má rovnako ako my skvelé mužstvo, dnes nás extrémne podržal náš brankár Junca. Chcel by som zložiť poklonu aj fanúšikom, boli skvelí,“ povedal po zápase.
VIDEO: Zostrih zápasu Žilina - Slovan Bratislava
Jeho slová potvrdil aj asistent trénera Michal Dostál, ktorý sa s úsmevom postavil pred prítomných novinárov.
„Počas celého zápasu sme skvele bránili. Vlci mali v prvej časti zápasu prevahu, ale dokázali sme ju ustáť a v druhej tretine sme udreli. Oba tímy hrali naozaj dobrý hokej, opierali sa o výkony brankárov, náš Junca chytal skvele. Bol to taktický duel, sme radi za tri dôležité body,“ skonštatoval kouč Slovana a pokračoval: „Vedeli sme čo nás v Žiline čaká, prišli sme sem s určitým taktickým zámerom a ten nám dokonale vyšiel.“
Menej dôvodov na úsmev bolo na žilinskej strane, ale výkon tímu bol naozaj dobrý. Center prvej formácie Vlkov Kamil Walega videl zápas takto: „Ťažká prehra, pretože sme bojovali od začiatku do konca a 0:1 je taký futbalový výsledok. Myslím si však, že keď budeme takto bojovať, tak sa posunieme vyššie. Musíme však využívať šance a ponaučiť sa z dnešného zápasu, verím, že to bude dobré.“
Poľský hokejista má na krídlach aktuálne najlepšieho strelca Šimona Petráša a Mareka Hecla.
„Spolupracujeme výborne, bude to zo zápasu na zápas lepšie a lepšie, povestná chémia tam je,“ zakončil debatu 26-ročný útočník Vlkov.
Poslednú vetu venoval fanúšikom: „V Žiline máme neuveriteľných fanúšikov, veľmi rád hrám pred nimi. Celý zápas nás ženú dopredu, sú povestným šiestym hráčom na ľade, ďakujeme im za to.“
Aj tréner Vlkov Milan Bartovič napriek prehre svoj tím pochválil: „Videli sme veľmi vyrovnaný zápas, ktorý rozhodla jedna naša malá chyba. Mali sme šance na skórovanie, oba tímy však podržali brankári.
Takýchto zápasov bude v sezóne zrejme viac, rozhodovať budú detaily a špeciálne formácie, najmä tie presilovkové. Videl som niekoľko zápasov Slovana, dnešný zápas je pre nás poučením, dokázali ho celý odbrániť a nám sa ťažko presadzovalo.
Napriek výsledku nemôžem svojim zverencom vôbec nič vytknúť, práve naopak. Hráčov musím pochváliť, pretože zápas sme naozaj odbojovali, hrali sme celý zápas na tri formácie, viacero hráčov nám vypadlo pre choroby a zranenia.“
Žiline tak po siedmom kole Tipsport ligy patrí v tabuľke tretia priečka so ziskom 13 bodov, Slovan je na čele so 16 bodmi o skóre pred Liptovským Mikulášom.
Už v nedeľu nastúpia Žilinčania na domácom ľade o 17.00 proti Banskej Bystrici, hokejisti Slovana pocestujú do Spišskej Novej Vsi, kde si od 16.00 hod. zmerajú sily s domácimi hokejistami.
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