ONLINE: Vlci Žilina - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (7. kolo)

Hokejisti Vlci Žilina a HC Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 7. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: Vlci Žilina - HC Slovan Bratislava dnes (Tipsport Liga LIVE, 7. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
02.10.2026 o 17:30
7. kolo
Vlci Žilina
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minúta
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
Žilinu čaká súboj tímov s takmer zrkadlovým štartom do sezóny. Vlci privítajú v piatok 2. októbra o 17:30 v Tipsport aréne Slovan Bratislava a stretnutie 7. kola sľubuje vyrovnaný boj. Obaja súperi získali zo šiestich zápasov 13 bodov, majú zhodné skóre 24:14 a po štyri víťazstvá v riadnom hracom čase. V priemere tak strieľajú presne štyri góly na zápas. Spolu s Liptovským Mikulášom tvoria bodovo vyrovnanú skupinu na čele tabuľky.
Obe mužstvá naposledy zaváhali v Poprade, no ani jedno neodišlo bez bodu. Žilinčania v utorok podľahli domácim 3:4 po samostatných nájazdoch, Slovan v nedeľu prehral 4:5 po predĺžení. Vlci predtým doma zdolali Košice 3:1, Bratislavčania sa zase presadili vo Zvolene jednoznačne 6:1. Piatkový duel tak bude aj príležitosťou vrátiť sa na víťaznú cestu.
Ofenzívu Žiliny bodovo vedie Brant Harris s ôsmimi bodmi, strelecky vyniká šesťgólový Šimon Petráš. Slovan sa opiera o desaťbodového Liama Pecarara a štyri presné zásahy Róberta Vargu. Dôležitú úlohu môžu zohrať presilovky: Vlci využili päť z osemnástich, teda 27,78 percenta, hostia sedem z dvadsiatich troch, čo predstavuje 30,43 percenta. Zaujímavý bude ich stret s oslabením súpera, keďže Žilina má úspešnosť bránenia početnej nevýhody 90,91 percenta a Slovan 94,74 percenta. Aj preto môže mať každé zbytočné vylúčenie veľkú váhu.
Osobitný náboj má zápas pre Rydera Korczaka, ktorý po minulej sezóne vymenil žilinský dres za bratislavský. Za Vlkov nazbieral v 58 extraligových stretnutiach 47 bodov za 23 gólov a 24 asistencií a bol druhým najproduktívnejším hráčom mužstva. Jeho znalosť domáceho prostredia pridáva súboju ďalší zaujímavý príbeh.
Fanúšikovia si môžu pripomenúť aj dramatické vzájomné stretnutie z 22. februára, keď Žilina vyrovnala štyri sekundy pred koncom tretej tretiny a zásluhou Brendena Millera napokon zvíťazila 3:2 po predĺžení. Podobnú drámu nemožno vylúčiť ani tentoraz. Vyrovnané výsledky oboch tímov naznačujú, že rozhodovať môže trpezlivosť, disciplína a schopnosť premeniť šancu v kľúčovej chvíli.
Obe mužstvá naposledy zaváhali v Poprade, no ani jedno neodišlo bez bodu. Žilinčania v utorok podľahli domácim 3:4 po samostatných nájazdoch, Slovan v nedeľu prehral 4:5 po predĺžení. Vlci predtým doma zdolali Košice 3:1, Bratislavčania sa zase presadili vo Zvolene jednoznačne 6:1. Piatkový duel tak bude aj príležitosťou vrátiť sa na víťaznú cestu.
Ofenzívu Žiliny bodovo vedie Brant Harris s ôsmimi bodmi, strelecky vyniká šesťgólový Šimon Petráš. Slovan sa opiera o desaťbodového Liama Pecarara a štyri presné zásahy Róberta Vargu. Dôležitú úlohu môžu zohrať presilovky: Vlci využili päť z osemnástich, teda 27,78 percenta, hostia sedem z dvadsiatich troch, čo predstavuje 30,43 percenta. Zaujímavý bude ich stret s oslabením súpera, keďže Žilina má úspešnosť bránenia početnej nevýhody 90,91 percenta a Slovan 94,74 percenta. Aj preto môže mať každé zbytočné vylúčenie veľkú váhu.
Osobitný náboj má zápas pre Rydera Korczaka, ktorý po minulej sezóne vymenil žilinský dres za bratislavský. Za Vlkov nazbieral v 58 extraligových stretnutiach 47 bodov za 23 gólov a 24 asistencií a bol druhým najproduktívnejším hráčom mužstva. Jeho znalosť domáceho prostredia pridáva súboju ďalší zaujímavý príbeh.
Fanúšikovia si môžu pripomenúť aj dramatické vzájomné stretnutie z 22. februára, keď Žilina vyrovnala štyri sekundy pred koncom tretej tretiny a zásluhou Brendena Millera napokon zvíťazila 3:2 po predĺžení. Podobnú drámu nemožno vylúčiť ani tentoraz. Vyrovnané výsledky oboch tímov naznačujú, že rozhodovať môže trpezlivosť, disciplína a schopnosť premeniť šancu v kľúčovej chvíli.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.