Cehlárik sa rozlúčil so Žilinou víťazne. Jeho prístup bol fantastický, chválil Bartovič

Hokejisti Žiliny sú po troch kolách jediný stopercentný tím novej sezóny Tipsport ligy. Po nedeľnom domácom víťazstve nad HC Prešov (5:2) sa s klubom rozlúčil reprezentant Peter Cehlárik, ktorý zamieril do švédskeho Växjö Lakers.
V prvej tretine sa pod Dubňom odohrával vyrovnaný zápas a Prešov šiel do vedenia zásluhou Keltieho Jeriho-Leona.
Bránku hostí strážil žilinský odchovanec Samuel Vyletelka, ktorý bol základným stavebným prvkom defenzívy tímu z východu republiky: „Myslím, že zápas sme začali dobre, dostali sme Žilinu pod tlak a dali sme gól.
Druhá tretina už nebola dobrá, inkasovali sme a išli sme pomerne rýchlo dole vodou. V tretej tretine to bolo znovu vyrovnané, ale zápas sa nehrá na prvú a tretiu časť. Druhá tretina nám prehrala zápas. Žilina je výborný tím a využila naše chyby.“
VIDEO: Zostrih zápasu Žilina - Prešov
Prešov nezažíva úplne vydarený štart do sezóny, 25-ročný gólman z toho však tragédiu nerobí.
„Prehrali sme teraz tri zápasy, ale pozitívne veci sú, že všetky duely sme hrali s top tímami ligy a dokázali sme byť v hre. Budeme sa snažiť hrať naplno 60 minút a potom verím, že tie body prídu,“ dodal Vyletelka, pre ktorého bol duel v rodnom meste špecifický: „Určite je to iný zápas ako inde, predsa len človek sa pozrie na tribúny a vidí známych ľudí a kamarátov. Je to veľmi 'cool'.“
V závere prvej tretiny vyrovnával na 1:1 Šimon Petráš, no o výsledku rozhodlo prostredné dejstvo. V ňom sa znovu presadil najlepší kanonier súťaže a dva góly pridal i jeho spoluhráč Brett Ritchie.
Petráš prišiel k novinárom skvele naladený: „Mali sme síce pomalší štart, ale po tom, ako sme vyrovnali, už bol zápas v našej réžii. Som rád, že nám v troch zápasoch pomohol Peter Cehlárik, zápas sme dnes chceli vyhrať aj pre neho.“
Strelecky disponovaný útočník mohol zaznamenať aj hetrik, no v závere stretnutia nepremenil trestné strieľanie. „Mieril som to medzi nohy brankára Prešova, puk sa nejako zastavil v snehu. Škoda, ale nevadí. Som rád, že sa mi darí, mám pohodu v tíme i doma a to sa preukazuje na ľade,“ doplnil Petráš.
Spomínaný Cehlárik sa rozlúčil so Žilinou tretím víťazným duelom, reprezentačný útočník po zápase zamieril na sever Európy: „Som veľmi rád, že sme mali takýto štart. Veľmi si vážim, že som tu mohol hrať, bola to špecifická situácia.
Veľmi ďakujem za podporu divákom i za to, že som sa tu mohol rozohrať a nemusel som trénovať sám. Čoskoro sa pripojím k môjmu tímu, cítim sa výborne a verím, že sa mi bude dariť. Chlapcom budem na diaľku držať palce a určite budem slovenskú ligu sledovať.“
Cehlárikov prínos vyzdvihol aj tréner Vlkov Milan Bartovič, ktorý ocenil jeho „absolútne profesionálny“ prístup: „Peter ukázal svoje kvality, jeho prístup bol fantastický.
Prichádzal prvý do kabíny, posledný odchádzal, čo som vyzdvihol aj teraz pred chvíľkou. Sme veľmi radi, že tu mohol byť, hral výborne, od zápasu k zápasu sa zlepšoval. Ďakujem mu za to, že tu bol a prajem mu všetko dobré v sezóne.“
Skúsený lodivod Žiliny vyzdvihol aj kvality Prešova. „Vedeli sme, že nás čaká pracovitý tím, na to som svojich hráčov aj upozorňoval. Nebol to určite ľahký zápas a som veľmi rád, že sme ho zvládli,“ uzavrel Bartovič.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS