ONLINE: Vlci Žilina - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (17. kolo)

Hokejisti Vlci Žilina a HK Poprad dnes hrajú zápas 17. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: Vlci Žilina - HK Poprad dnes (Tipsport Liga LIVE, 17. kolo, streda, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
11.11.2026 o 17:30
17. kolo
Vlci Žilina
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Plánovaný
Poprad
Prenos
Hokejistov tímu Vlci Žilina čaká v stredu 11. novembra mimoriadne atraktívny súboj 17. kola Tipsport ligy. V domácej Tipsport aréne privítajú o 17:30 aktuálneho lídra tabuľky HK Poprad. Pôjde o priamy súboj dvoch najlepších mužstiev doterajšieho priebehu sezóny, v ktorom môžu Žilinčania v prípade trojbodového víťazstva bodovo dostihnúť svojho súpera.
Poprad vstupuje do stretnutia z prvého miesta so ziskom 34 bodov zo 16 zápasov a skóre 53:38. Žilinskí Vlci majú po rovnakom počte stretnutí na konte 31 bodov a skóre 49:31. Zverenci žilinského realizačného tímu sa môžu oprieť predovšetkým o kvalitnú defenzívu, keďže s 31 inkasovanými gólmi majú najlepšiu obranu súťaže.
Pred reprezentačnou prestávkou Žilinčania prehrali na ľade Košíc 2:3 po predĺžení, čím sa skončila ich trojzápasová víťazná séria. Poprad naopak uspel na ľade Slovana Bratislava rovnakým výsledkom, keď o jeho triumfe rozhodol v predĺžení Andrew Calof. Kamzíci tak potvrdili výbornú formu a upevnili si vedúcu pozíciu v tabuľke.
Zaujímavý bude aj pohľad na vzájomné zápasy. V prvom ligovom meraní síl aktuálnej sezóny zvíťazil Poprad 29. septembra na domácom ľade 4:3. Podtatranci navyše ovládli aj marcovú štvrťfinálovú sériu play-off proti Žiline, a preto majú Vlci o motiváciu navyše.
Stredajší duel sľubuje vyrovnaný a taktický hokej, v ktorom môžu rozhodovať presilové hry, disciplína či výkony brankárov. Žilinčania sa budú spoliehať aj na domáce prostredie, kde v deviatich stretnutiach získali 21 bodov. Práve podpora vlastných fanúšikov môže byť dôležitým faktorom v súboji o čelo extraligovej tabuľky.
Poprad vstupuje do stretnutia z prvého miesta so ziskom 34 bodov zo 16 zápasov a skóre 53:38. Žilinskí Vlci majú po rovnakom počte stretnutí na konte 31 bodov a skóre 49:31. Zverenci žilinského realizačného tímu sa môžu oprieť predovšetkým o kvalitnú defenzívu, keďže s 31 inkasovanými gólmi majú najlepšiu obranu súťaže.
Pred reprezentačnou prestávkou Žilinčania prehrali na ľade Košíc 2:3 po predĺžení, čím sa skončila ich trojzápasová víťazná séria. Poprad naopak uspel na ľade Slovana Bratislava rovnakým výsledkom, keď o jeho triumfe rozhodol v predĺžení Andrew Calof. Kamzíci tak potvrdili výbornú formu a upevnili si vedúcu pozíciu v tabuľke.
Zaujímavý bude aj pohľad na vzájomné zápasy. V prvom ligovom meraní síl aktuálnej sezóny zvíťazil Poprad 29. septembra na domácom ľade 4:3. Podtatranci navyše ovládli aj marcovú štvrťfinálovú sériu play-off proti Žiline, a preto majú Vlci o motiváciu navyše.
Stredajší duel sľubuje vyrovnaný a taktický hokej, v ktorom môžu rozhodovať presilové hry, disciplína či výkony brankárov. Žilinčania sa budú spoliehať aj na domáce prostredie, kde v deviatich stretnutiach získali 21 bodov. Práve podpora vlastných fanúšikov môže byť dôležitým faktorom v súboji o čelo extraligovej tabuľky.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.