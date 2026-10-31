Opora Žiliny vyrovnala bradatý rekord. Pousmial sa, že má štatistiky ako brankár

Hokejisti tímu Vlci Žilina zvíťazili v 15. kole Tipsport ligy na domácom ľade nad HK Nitra 3:2 po predĺžení.
O všetky góly Vlkov sa postaral hetrikový hrdina Brant Harris. Duel ašpirantov na titul priniesol všetko, čo sa čakalo. Solídne zaplnené tribúny s fantastickými fanúšikmi Žiliny i Nitry, góly, napätie a emócie až do úplného záveru.
VIDEO: Zostrih zápasu Žilina - Nitra
V prvej tretine diváci pod Dubňom gól nevideli, puk sa v sieti zatrepotal až v druhej tretine, keď Harris využil fantastickú zadovku Patrika Koyša do priestoru.
„Vedel som, že tam Brant pôjde, periférne som ho videl. Som dnes veľmi šťastný za víťazstvo, Nitra je ťažký súper v každom jednom zápase,“ povedal po zápase Koyš, ktorý navyše ziskom bodu vyrovnal „bradatý“ rekord Róberta Krajčiho. Obaja borci totiž vo všetkých zápasoch v drese Žiliny získali doposiaľ 311 kanadských bodov.
„Zaujímavé, že dorovnám takýto rekord práve v sezóne, kedy mám štatistiky ako brankár,“ pousmial sa Patrik a pokračoval: „V každom prípade je to veľmi milé, v Žiline som osem sezón, zažil som tu všetko, mám veľmi veľa krásnych spomienok.“
Žilina sa ešte v druhej tretine dostala zásluhou Harrisa do dvojgólového vedenia, ale tri sekundy pred koncom tejto časti hry vykresal iskierku nádeje pre hostí Robby Jackson.
„Mal som pocit, akoby sme prvé dve tretiny ťahali za sebou vagóny,“ vyznal sa krátko po zápase obranca tímu spod Zobora Martin Vitaloš a rozvinul svoje myšlienky: „So Žilinou sú to vždy výborné a vypäté zápasy, pretože majú dobrých korčuliarov, rovnako ako my. Po náročnom priebehu sa nám podarilo vyrovnať, ale v predĺžení nám karma vrátila priebeh prvých dvoch tretín.“
V tretej časti hry sa šance striedali na oboch stranách, v 57. minúte posunul zápas do predĺženia Matej Paulovič. V ňom napokon o zisku dvoch bodov rozhodol tretím gólom v zápase kanadský útočník v drese Vlkov Brant Harris, hoci pôvodne bol ako strelec gólu zapísaný Peter Repčík.
„Som veľmi šťastný, že sa nám podarilo dnešný zápas vyhrať, podľa môjho názoru to bol náš najlepší zápas v sezóne, skvelí fanúšikovia si dnes určite prišli na svoje a my by sme im radi poďakovali za fantastickú podporu.“
Tréner Nitry Erik Čaládi po zápase netajil sklamanie, hoci bol rád aj za získaný bod: „Vedeli sme, že nás čaká ťažký zápas, chceli sme hrať takticky, ale Žilina má skvelý pohyb, ktorý nám robil problémy. Inkasovali sme góly po našich chybách, ale podarilo sa nám vyrovnať a napokon sme získali cenný bod. Sme však smutní, že sme zápas nedotiahli do víťazného konca.“
V dobrej nálade predstúpil pred novinárov asistent hlavného trénera Vlkov Tomáš Harant, ktorý ponúkol svoj pohľad na priebeh zápasu: „V prvom rade by som chcel mužstvo pochváliť, boli sme koncentrovaní celých 60 minút.
Škoda, že sme ku dvom gólom nepridali ďalšie, šance sme na to mali,“ povzdychol si bývalý skvelý obranca a doplnil: „Prvý gól sme dostali v závere druhej tretiny, čím sme Nitru trochu dostali na koňa, hostia mali v tretej tretine viac z hry a tlačili sa do bránky. Podarilo sa im vyrovnať, som však rád, že sme zvládli predĺženie a vyhrali po krásnom góle. Pomaly sa dostávame tam, kde chceme byť a hráme kompaktne ako mužstvo.“
Po 15. kole patrí Žiline v tabuľke Tipsport ligy druhé miesto so ziskom 30 bodov, Nitra je aktuálne na deviatej pozícii a na svojom konte má dvadsaťjeden bodov.