ONLINE: Vlci Žilina - HK Nitra dnes, Tipsport liga LIVE (15. kolo)

Hokejisti Vlci Žilina a HK Nitra dnes hrajú zápas 15. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: Vlci Žilina - HK Nitra dnes (Tipsport Liga LIVE, 15. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
30.10.2026 o 17:30
15. kolo
Vlci Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nitra
Prenos
Žilinu čaká atraktívny súboj dvoch tímov vo víťaznej nálade. V piatok 30. októbra o 17:30 privítajú Vlci v domácej Tipsport aréne hokejistov HK Nitra v zápase 15. kola Tipsport ligy. Domáci budú bojovať o tretie víťazstvo za sebou, hostia pricestujú pod Dubeň s päťzápasovou víťaznou sériou.
Vlci naposledy doma zdolali Spišskú Novú Ves 3:0 a následne uspeli v Prešove 3:2 po samostatných nájazdoch. Na východe pritom prehrávali už 0:2, no zásluhou Františka Gajdoša a Kamila Walegu dokázali vyrovnať a napokon získali dva body. Posledné dve vystúpenia tak priniesli Žilinčanom päť bodov a iba dva inkasované góly. Proti rozbehnutej Nitre budú potrebovať opäť spoľahlivú defenzívu aj dôslednosť v zakončení.
Nitrania počas víťaznej série postupne zdolali Spišskú Novú Ves, Prešov, Slovan Bratislava, Košice a Poprad. Z týchto piatich stretnutí vyťažili 14 bodov pri celkovom skóre 20:5. Mimoriadne presvedčivé boli najmä ich posledné tri výsledky: na ľade Slovana triumfovali 4:0, doma si poradili s Košicami 5:1 a s Popradom 4:1. Aktuálna forma hostí je preto pre žilinskú obranu výraznou výzvou.
Prvý vzájomný duel tejto sezóny sa odohral 25. septembra v Nitre a domáci ho vyhrali 3:1. Žilinu síce poslal do vedenia Walega, Nitrania však skóre otočili a Jakub Lacka spečatil výsledok zásahom do prázdnej bránky. Vlci tak majú súperovi čo vracať. Pred vlastnými fanúšikmi sa pokúsia zastaviť jeho úspešnú sériu a nadviazať na vydarené posledné vystúpenia.
Vlci naposledy doma zdolali Spišskú Novú Ves 3:0 a následne uspeli v Prešove 3:2 po samostatných nájazdoch. Na východe pritom prehrávali už 0:2, no zásluhou Františka Gajdoša a Kamila Walegu dokázali vyrovnať a napokon získali dva body. Posledné dve vystúpenia tak priniesli Žilinčanom päť bodov a iba dva inkasované góly. Proti rozbehnutej Nitre budú potrebovať opäť spoľahlivú defenzívu aj dôslednosť v zakončení.
Nitrania počas víťaznej série postupne zdolali Spišskú Novú Ves, Prešov, Slovan Bratislava, Košice a Poprad. Z týchto piatich stretnutí vyťažili 14 bodov pri celkovom skóre 20:5. Mimoriadne presvedčivé boli najmä ich posledné tri výsledky: na ľade Slovana triumfovali 4:0, doma si poradili s Košicami 5:1 a s Popradom 4:1. Aktuálna forma hostí je preto pre žilinskú obranu výraznou výzvou.
Prvý vzájomný duel tejto sezóny sa odohral 25. septembra v Nitre a domáci ho vyhrali 3:1. Žilinu síce poslal do vedenia Walega, Nitrania však skóre otočili a Jakub Lacka spečatil výsledok zásahom do prázdnej bránky. Vlci tak majú súperovi čo vracať. Pred vlastnými fanúšikmi sa pokúsia zastaviť jeho úspešnú sériu a nadviazať na vydarené posledné vystúpenia.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.