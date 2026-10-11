ONLINE: Vlci Žilina - HK Dukla Michalovce dnes, Tipsport liga LIVE (10. kolo)

Hokejisti Vlci Žilina a HK Dukla Michalovce dnes hrajú zápas 10. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: Vlci Žilina - HK Dukla Michalovce dnes (Tipsport Liga LIVE, 10. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
11.10.2026 o 17:00
10. kolo
Vlci Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Michalovce
Prehľad
Rozhodca: Krajčík, Stano – Stanzel, Vystavil.
Prenos
Úvodné zostavy:
Vlci Žilina: Janus (Košarišťan) – Gajdoš, Čajkovský, Holenda, Gachulinec, Miller, Vajko – Török, Walega, Petráš – Ritchie, Harris, Repčík – Vašaš, Galamboš, Koyš – Juščák, Dej, Macák.
Tréner: Milan Bartovič
HK DUKLA Michalovce: Durný (Glosár) – Welsh, Rees, Meliško, Stripai, Zekucia, Bindulis, Stahoň – Edmonds, Šmida, Virtanen – Matta, Kytnár, Boucher – Fominykh, Šimun, Safaraleyev – Kišš, Šechný ml., Blaško.
Tréner: Jakub Ručkay
Rozhodca: Krajčík, Stano – Stanzel, Vystavil.
Vlci Žilina: Janus (Košarišťan) – Gajdoš, Čajkovský, Holenda, Gachulinec, Miller, Vajko – Török, Walega, Petráš – Ritchie, Harris, Repčík – Vašaš, Galamboš, Koyš – Juščák, Dej, Macák.
Tréner: Milan Bartovič
HK DUKLA Michalovce: Durný (Glosár) – Welsh, Rees, Meliško, Stripai, Zekucia, Bindulis, Stahoň – Edmonds, Šmida, Virtanen – Matta, Kytnár, Boucher – Fominykh, Šimun, Safaraleyev – Kišš, Šechný ml., Blaško.
Tréner: Jakub Ručkay
Rozhodca: Krajčík, Stano – Stanzel, Vystavil.
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 10. kola Tipsport ligy medzi Vlci Žilina a HK Dukla Michalovce.
Žilina je na 3. mieste tabuľky so ziskom 17 bodov. Naposledy vyhrala v Liptovskom Mikuláši 4:0 a prerušila tak trojzápasovú šnúru prehier.
Michalovce sú s 9 bodmi na 9. mieste. Horšie je na tom v súčasnosti len Zvolen, Nitra a Prešov. Michalovčania naposledy na domácom ľade podľahli Popradu 0:2.
Tieto tímy sa naposledy stretli v marci. Vtedy sa z víťazstva 2:1 po predĺžení tešila Žilina.
Žilina je na 3. mieste tabuľky so ziskom 17 bodov. Naposledy vyhrala v Liptovskom Mikuláši 4:0 a prerušila tak trojzápasovú šnúru prehier.
Michalovce sú s 9 bodmi na 9. mieste. Horšie je na tom v súčasnosti len Zvolen, Nitra a Prešov. Michalovčania naposledy na domácom ľade podľahli Popradu 0:2.
Tieto tímy sa naposledy stretli v marci. Vtedy sa z víťazstva 2:1 po predĺžení tešila Žilina.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.