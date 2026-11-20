Hokejisti Vlci Žilina a HK 32 Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 20. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: Vlci Žilina - HK 32 Liptovský Mikuláš dnes (Tipsport Liga LIVE, 20. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
20.11.2026 o 17:30
20. kolo
Vlci Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Lipt. Mikuláš
Prenos
V piatok 20. novembra o 17:30 čaká hokejistov Vlci Žilina ďalšia náročná skúška. V rámci 20. kola Tipsport ligy privítajú na domácom ľade HK 32 Liptovský Mikuláš, ktorý patrí medzi príjemné prekvapenia aktuálnej sezóny. Súboj dvoch tímov z popredných priečok tabuľky sľubuje atraktívny hokej a dôležitú bitku o body.
Žilinčania prežívajú vydarené obdobie. V posledných piatich stretnutiach zaznamenali štyri víťazstvá, pričom postupne zdolali Prešov 3:2, Nitru 3:2, Poprad 4:3 a Banskú Bystricu 3:0. Vlci sa môžu oprieť predovšetkým o kvalitnú defenzívu, keďže v úvodných 17 zápasoch inkasovali iba 34 gólov. Výraznou zbraňou mužstva sú aj domáce zápasy, v ktorých Žilinčania pravidelne zbierajú dôležité body.
Liptáci však rozhodne nepricestujú v úlohe odovzdaného súpera. V posledných piatich dueloch uspeli štyrikrát a naposledy si na domácom ľade poradili s Popradom presvedčivo 4:0. V aktuálnom ročníku sa prezentujú produktívnym útokom, no ich slabinou zostáva defenzíva, ktorá súperom ponúka viac príležitostí. Prvý vzájomný zápas tejto sezóny vyznel jednoznačne v prospech Žiliny, ktorá 9. októbra triumfovala na Liptove 4:0.
Piatkový duel tak ponúkne konfrontáciu dvoch mužstiev vo veľmi dobrej forme. Kľúčom k úspechu Vlkov môže byť disciplinovaná obrana, efektivita v zakončení a využitie domáceho prostredia. Dokážu Žilinčania nadviazať na októbrové víťazstvo a potvrdiť svoje postavenie medzi ligovou elitou?
Žilinčania prežívajú vydarené obdobie. V posledných piatich stretnutiach zaznamenali štyri víťazstvá, pričom postupne zdolali Prešov 3:2, Nitru 3:2, Poprad 4:3 a Banskú Bystricu 3:0. Vlci sa môžu oprieť predovšetkým o kvalitnú defenzívu, keďže v úvodných 17 zápasoch inkasovali iba 34 gólov. Výraznou zbraňou mužstva sú aj domáce zápasy, v ktorých Žilinčania pravidelne zbierajú dôležité body.
Liptáci však rozhodne nepricestujú v úlohe odovzdaného súpera. V posledných piatich dueloch uspeli štyrikrát a naposledy si na domácom ľade poradili s Popradom presvedčivo 4:0. V aktuálnom ročníku sa prezentujú produktívnym útokom, no ich slabinou zostáva defenzíva, ktorá súperom ponúka viac príležitostí. Prvý vzájomný zápas tejto sezóny vyznel jednoznačne v prospech Žiliny, ktorá 9. októbra triumfovala na Liptove 4:0.
Piatkový duel tak ponúkne konfrontáciu dvoch mužstiev vo veľmi dobrej forme. Kľúčom k úspechu Vlkov môže byť disciplinovaná obrana, efektivita v zakončení a využitie domáceho prostredia. Dokážu Žilinčania nadviazať na októbrové víťazstvo a potvrdiť svoje postavenie medzi ligovou elitou?
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.