Celé mužstvo hralo výborne, chválil Čajkovský. Gól oslavoval po sedemnástich rokoch

Vlci Žilina sa po víťazstve 3:1 nad Košicami v predohrávke 5. kola hokejovej Tipsport ligy vrátili na čelo tabuľky pred Slovan Bratislava.
Napriek televíznemu prenosu a zápasu futbalovej reprezentácie Slovenska prišlo na štadión 3645 divákov a tí videli od úvodu kvalitný hokej vo výbornom tempe.
Skóre otvoril v 23. minúte skúsený obranca Michal Čajkovský, ktorý zamieril pod Dubeň po pôsobení v Traktore Čeľabinsk.
Naposledy pred 17 rokmi
„Som naozaj rád, že mi to tam padlo. Namieril som a trafil som presne,“ tešil sa 34-ročný bek, ktorý v najvyššej slovenskej súťaži naposledy skóroval v sezóne 2009/2010 v drese HK Orange 20.
„Mali sme v piatok ťažký zápas v Nitre, k tomu cestovanie. Som preto rád, že sa nám podarilo vyhrať, celé mužstvo hralo výborne a podržal nás skvelý brankár.
Košice sú silný súper, majú skvele organizovanú hru. Rovnako to nemali dnes ľahké, keďže sem museli cestovať.“
VIDEO: Zostrih zápasu Žilina - Košice
V druhej tretine ešte Vlci navýšili svoje vedenie na 2:0 vďaka presnému zásahu Mareka Hecla. Toho vyhlásili za najlepšieho hráča zápasu v drese Žiliny, pričom jeho gól bol napokon víťazný.
„Hovorili sme si ráno na mítingu, že chceme na prehru s Nitrou zareagovať výhrou nad Košicami, čo sa nám podarilo. Mali sme v tretej tretine menšie výpadky, ale myslím si, že súpera sme do veľkých šancí nepúšťali.
Z gólu mám veľkú radosť, popravde ani neviem ako padol, či šiel puk pomedzi betóny brankára, alebo to bol povestný „teplomer“. Puk som videl až v bránke a mal som z toho veľkú radosť,“ povedal Hecl.
Po príchode zo Zvolena je vo výbornej forme, sám cíti v zápasoch veľkú pohodu: „Pre každého hráča je výborné, keď dáva góly, som za to veľmi vďačný a teší ma to.“
Išli do toho naplno
Opačná emócia sa po zápase zračila v tvári exžilinského útočníka Jozefa Baláža, ktorý aktuálne pôsobí v Košiciach.
Hostia v tretej tretine vsietili kontaktný gól z hokejky Oleksija Dachnovského a až do Dejovho gólu do prázdnej bránky to vyzeralo, že by hokejisti z východu republiky mohli získať na horúcom žilinskom ľade aspoň jeden bod.
„Zápas bol veľmi vyrovnaný, bolo to hore-dole. Žilina dala tretí gól do prázdnej bránky, škoda...,“ povzdychol si po zápase 27-ročný útočník a rozvíjal svoje myšlienky ďalej:
„Pre mňa to bol dobrý návrat do bývalého pôsobiska, sú tu skvelí fanúšikovia, hralo sa mi dobre.“ Košice mali v nohách za štyri dni tretí zápas, no na výkone „oceliarov“ to nebolo badať.
„Brali sme to profesionálne, boli sme pripravení, išli sme do toho naplno. Bohužiaľ, nemali sme dosť šťastia v zakončení a súper potrestal naše chyby. Bolo to dnes tesné, ale verím, že doma to Žiline vrátime,“ dodal Baláž.
Asistent v dobrej nálade
Dobrú náladu mal po stretnutí asistent hlavného trénera Žiliny Daniel Babka. „Obe mužstvá mali ťažký program, v našom prípade je zápas po súboji v Nitre vždy náročný a nie úplne najlepší.
Treba povedať, že dnes nám výborne fungovali oslabenia, podržal nás brankár, takže to všetko zapadlo a Košice sme porazili,“ povedal na úvod a vyjadril sa aj k priebežnému prvému miestu Žiliny v ligovej tabuľke:
„Tí hráči sem prišli na to, aby sme na týchto miestach pohybovali a my sa už teraz pripravujeme na play off a máme na to nastavený vnútorný režim. Situácie v tretej tretine, kde sme strácali puky, nám ukázali kde sa musíme zlepšiť.“
V zostave Vlkov chýbal najproduktívnejší útočník Šimon Petráš, jeho absenciu vysvetlil Babka krásnou udalosťou:
„Šimon dostal voľno, pretože by sa im práve dnes malo narodiť dieťatko. Všetci celej jeho rodinke držíme palce, veríme, že bude všetko v poriadku a želáme veľa zdravia a krásnych rodinných chvíľ.“