Útočník Žiaru strelil štyri góly. Osemnástka odchádza s dvojciferným výsledkom

Hráči Žiaru nad Hronom. (Autor: Facebook/HK Žiar nad Hronom)
TASR|27. nov 2025 o 14:34
Pripísali si štvrté víťazstvo za sebou.

Tipos SHL - vložený zápas 55. kola

HK Žiar nad Hronom - JOJ ŠPORT Slovensko 18 11:1 (5:0, 2:1, 4:0)

Góly: 1. Gašpar (Jakúbek), 5. Babeliak (Sládok, Magdolen), 5. Kylnar (Čulík, Brumerčík), 11. Stupka (Babeliak, Čulík), 13. Gašpar (Dosek, Jakúbek), 32. Uski (Dosek, Hraško), 34. Gašpar (Jakúbek, Hraško), 52. Kylnar (Ďaloga, Dosek), 54. Magdolen (Zubák, Babeliak), 57. Gašpar (Sládok, Babeliak), 57. Ďaloga (Suľovský, Fecko) - 35. Ondrejčák (Rajnoha, Repka).

Rozhodcovia: Bogdaň, Lauff - Riš, Tvrdoň, vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0,

Diváci: 2199

Hokejisti Žiaru nad Hronom zdolali slovenskú osemnástku 11:1 v stredajšom vloženom stretnutí Tipos SHL.

Pripísali si tak štvrté víťazstvo za sebou, na ktorom sa Nicolas Gašpar podieľal štyrmi gólmi. Žiar sa posunul na priebežnú 3. priečku.

Tabuľka Tipos SHL

Slovenská hokejová liga

    dnes 14:34
