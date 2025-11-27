Útočník Žiaru strelil štyri góly. Osemnástka odchádza s dvojciferným výsledkom

Tipos SHL - vložený zápas 55. kola
HK Žiar nad Hronom - JOJ ŠPORT Slovensko 18 11:1 (5:0, 2:1, 4:0)
Góly: 1. Gašpar (Jakúbek), 5. Babeliak (Sládok, Magdolen), 5. Kylnar (Čulík, Brumerčík), 11. Stupka (Babeliak, Čulík), 13. Gašpar (Dosek, Jakúbek), 32. Uski (Dosek, Hraško), 34. Gašpar (Jakúbek, Hraško), 52. Kylnar (Ďaloga, Dosek), 54. Magdolen (Zubák, Babeliak), 57. Gašpar (Sládok, Babeliak), 57. Ďaloga (Suľovský, Fecko) - 35. Ondrejčák (Rajnoha, Repka).
Rozhodcovia: Bogdaň, Lauff - Riš, Tvrdoň, vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0,
Diváci: 2199
Hokejisti Žiaru nad Hronom zdolali slovenskú osemnástku 11:1 v stredajšom vloženom stretnutí Tipos SHL.
Pripísali si tak štvrté víťazstvo za sebou, na ktorom sa Nicolas Gašpar podieľal štyrmi gólmi. Žiar sa posunul na priebežnú 3. priečku.