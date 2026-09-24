Žiar nad Hronom doma nezaváhal s osemnástkou, pripísal si suverénnu výhru

Tipos SHL - vložený zápas
HK Žiar nad Hronom - JOJ Šport Slovensko 18 8:2 (4:0, 3:1, 1:1)
Góly: 12. Gašpar (Urbánek), 12. Eriksson (Šimon), 15. Magdolen (Eriksson, Klíma), 16. Rajčan (Magdolen, Eriksson), 24. Lašák (Čulík), 35. Gašpar (Fekiač, Glazkov), 38. Fekiač (Urbánek, Gašpar), 43. Glazkov (Fekiač, Klíma) – 24. Strnádel (Čop), 53. Bulík (Žiak, Melichárek)
Rozhodovali: Kalina, Štefík – Piquet, Tvrdoň, vylúčení: 4:4 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0
Žiar: Petrík – Glazkov, Pristach, Šimon, Gallo, Čulík, Krajčí, Baláži, Lašák – Urbánek, Fekiač, Gašpar – Eriksson, Klíma, Magdolen – Rajčan, Brumerčík, Vyšnevskyj – Hudec, Lopušan, Žiak
Slovensko U18: Husár – Škripec, Čongrády, Filip, Klačanský, Žak, Medvec, Vasko, Hoďovský – Strnádel, Čop, Gonšor – Melichárek, Búlik, Ftáček – Mrva, Šiška, Matula – Suja
Hokejisti HK Žiar nad Hronom zvíťazili vo vloženom zápase Tipos SHL nad tímom JOJ Šport Slovensko 18 presvedčivo 8:2.
O svojom triumfe rozhodli už v prvej tretine, po ktorej si vypracovali štvorgólový náskok.