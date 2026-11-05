Vysoká prehra v úvode domáceho turnaja. Slovenky proti Švédkam nemali šancu

Euro Hockey Tournament hráčok do 18 rokov: Slovensko – Švédsko
Euro Hockey Tournament hráčok do 18 rokov: Slovensko – Švédsko (Autor: hockeyslovakia.sk/Tomáš Lengyel)
TASR|5. nov 2026 o 20:05
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Slovenky v ďalšom zápase vyzvú Švajčiarky.

Euro Hockey Tournament hráčok do 18 rokov v Ružinove

Slovensko – Švédsko 1:8 (0:5, 1:2, 0:1)

Góly: 26. Hirjaková (Rošková, Geröová) – 4. Mossbergová (Bondessonová), 11. Mossbergová (Lindgrenová), 17. Nilsonová, 19. Mossbergová (Hesselvallová, Stridhová), 20. Hesselvallová (Lindgrenová, Johnsonová), 28. Lindgrenová (Hesselvallová, Mossbergová), 31. Stridhová (Lindénová, Johnsonová), 48. Johnsonová (Lindgrenová, Stridhová)

Vylúčené: 2:3 na 2 min, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:1.

Zostava SR: Filipová – Račáková, Rošková, E. Fanturová, Lipnická, Hrušková, Koperová, Korbačková – Hirjaková, Rybovičová, Geröová – Sklenková, Klimová, Lipčáková - Roštecká, Ševčíková, Čellárová – Miklušková, Viglašová, Šimová

Slovenská ženská hokejová reprezentácia do 18 rokov neuspela vo svojom úvodnom zápase na domácom podujatí Euro Hockey Tournament.

Vo štvrtkovom dueli podľahla v bratislavskom Ružinove švédskym rovesníčkam vysoko 1:8.

Ďalší zápas odohrajú mladé Slovenky v piatok o 17.00 h proti Švajčiarkam, ktoré v prvom vystúpení podľahli Maďarkám 2:3 po predĺžení. Informoval o tom web hockeyslovakia.sk.

Reprezentácie

    Euro Hockey Tournament hráčok do 18 rokov: Slovensko – Švédsko
    Euro Hockey Tournament hráčok do 18 rokov: Slovensko – Švédsko
    Vysoká prehra v úvode domáceho turnaja. Slovenky proti Švédkam nemali šancu
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