Slovenky zakončili domáci turnaj prehrou. Napriek prevahe nestačili na Maďarky

Slovenské hokejistky do 18 rokov v zápase s Maďarskom
Slovenské hokejistky do 18 rokov v zápase s Maďarskom (Autor: Tomáš Lengyel)
Pridať ako preferovaný zdroj na GoogleZobrazujte si správy zo Sportnet.sk v Google častejšie a viditeľnejšie
TASR|7. nov 2026 o 18:39
ShareTweet0

Slovenské hokejistky do 18 rokov obsadili konečné štvrté miesto.

Euro Hockey Tournament hráčok do 18 rokov v Ružinove

Slovensko – Maďarsko 3:5 (1:3, 2:1, 0:1)

Góly: 9. Hirjaková (Račák, Rošková), 27. Geröová (Koperová), 34. Rybovičová (Klimová) – 12. Sághyová (Mazzagová, Faragóová), 17. Kerkovitsová (Szalaiová, Bereczkiová), 20. Tamásová (Sághyová), 31. Kerkovitsová (Hajduová), 49. Máhrová (Kerkovitsová, Bereczkiová).

Vylúčené: 3:3 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.

Zostava SR: Filipová – Račák, Rošková, Korbačková, Lipnická, Hrušková, Koperová – Lipčáková, Rybovičová, Hirjaková – Roštecká, Klimová, Čellárová – Gerö, Viglašová, Sklenková – Miklušková, Ševčíková, Šimová

Slovenská ženská hokejová reprezentácia do 18 rokov obsadila na domácom podujatí Euro Hockey Tournament v bratislavskom Ružinove štvrtú priečku.

Napriek zlepšenému výkonu oproti predchádzajúcim dvom duelom a streleckej prevahe podľahla v sobotu Maďarkám 3:5.

Najbližšia medzinárodná previerka čaká tím trénera Michala Kobezdu približne o mesiac v nemeckom Füsenne. Informoval o tom web hockeyslovakia.sk.

Hlas po zápase

Michal Kobezda, hlavný tréner SR ženy „18“: „Dnes sme odohrali najlepší zápas na turnaji. Začali sme výborne, Maďarky sme nepúšťali z pásma a strelili sme úvodný gól v presilovke.

Potom sme našou nedôslednosťou pustili súperky do hry, inkasovali sme rýchle góly a napriek streleckej prevahe sme nedokázali vyrovnať či otočiť skóre.

Je to škoda, pretože dievčatá by si za druhú a tretiu tretinu určite zaslúžili lepší výsledok. Pozitívne je, že v porovnaní s predchádzajúcimi zápasmi sme sa viac presadzovali v ofenzíve. Pomenili sme aj zostavu a možno si dievčatá trošku lepšie sadli.

Hráčkam sme prízvukovali, aby pracovali v kluboch na kondícii, na silovej príprave a posunuli sa vpred do ďalšieho zrazu, ktorý bude o mesiac. Medzinárodný hokej na najvyššej úrovni je o korčuľovaní, sile a kondícií. Bohužiaľ, aj v týchto aspektoch sme zaostávali, a musíme sa zlepšiť.“

Reprezentácie

    Radosť hráčov Slovenska po skončení hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Slovensko - Rakúsko
    Radosť hráčov Slovenska po skončení hokejového zápasu Nemeckého pohára 2026 Slovensko - Rakúsko
    Keď ide o život, hokej ide bokom. Slováci venovali výhru zranenému Válekovi
    dnes 20:13
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»Slovenky zakončili domáci turnaj prehrou. Napriek prevahe nestačili na Maďarky