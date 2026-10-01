Slovenky v Budapešti trikrát viedli. Na úvod turnaja napokon padli proti domácemu tímu

Turnaj štyroch krajín v Budapešti 2026
Slovensko - Maďarsko 5:7 (3:2, 1:2, 1:3)
Góly: 6. Košecká, 8. Bednariková, 19. Juríková, 24. Hlinková, 41. Kapičáková - 3., 32. a 48. Seregélyová, 15. a 58. Hiezlová, 35. Hajduová, 50. Leidtová
Slovenské hokejistky vstúpili do Turnaja štyroch krajín v Budapešti prehrou 5:7 s domácimi Maďarkami.
Zverenky trénera Tomáša Turňu viedli vo štvrtkovom zápase 2:1, 4:2 aj 5:4, ale náskok v závere neudržali.
Na podujatí v maďarskej metropole nastúpia ešte proti Francúzkam (v piatok o 15.00 h) a Japonkám (v sobotu o 13.00).