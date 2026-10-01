Slovenky v Budapešti trikrát viedli. Na úvod turnaja napokon padli proti domácemu tímu

Slovenské hokejistky.
Slovenské hokejistky. (Autor: TASR)
TASR|1. okt 2026 o 20:45
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Na podujatí nastúpia ešte proti Francúzkam a Japonkám.

Turnaj štyroch krajín v Budapešti 2026

Slovensko - Maďarsko 5:7 (3:2, 1:2, 1:3)

Góly: 6. Košecká, 8. Bednariková, 19. Juríková, 24. Hlinková, 41. Kapičáková - 3., 32. a 48. Seregélyová, 15. a 58. Hiezlová, 35. Hajduová, 50. Leidtová

Slovenské hokejistky vstúpili do Turnaja štyroch krajín v Budapešti prehrou 5:7 s domácimi Maďarkami.

Zverenky trénera Tomáša Turňu viedli vo štvrtkovom zápase 2:1, 4:2 aj 5:4, ale náskok v závere neudržali.

Na podujatí v maďarskej metropole nastúpia ešte proti Francúzkam (v piatok o 15.00 h) a Japonkám (v sobotu o 13.00).

Reprezentácie

    Slovenské hokejistky.
    Slovenské hokejistky.
    Slovenky v Budapešti trikrát viedli. Na úvod turnaja napokon padli proti domácemu tímu
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