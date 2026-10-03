Slovenky zakončili turnaj v Budapešti výhrou, suverénne zdolali Japonky

Slovenské hokejistky
Slovenské hokejistky (Autor: MJSZ/hockey slovakia)
TASR|3. okt 2026 o 15:15
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Nastrieľali sedem gólov.

Turnaj štyroch krajín v Budapešti

Japonsko - Slovensko 3:7 (2:2, 0:2, 1:3)

Góly: 1. Šigová, 9. Wadžimová, 60. Lacková - 10., 41. a 54. Hartjeová, 18. Šuliková, 28. Bednáriková, 37. Kapičáková, 47. Hlinková

Slovenské hokejové reprezentantky víťazne zakončili svoje účinkovanie na Turnaji štyroch krajín v Budapešti.

V sobotňajšom zápase vyhrali nad Japonkami 7:3, keď sa hetrikom a tromi asistenciami blysla Elle Hartjeová.

Zverenky hlavného trénera Tomáša Turňu predtým na podujatí prehrali s domácimi Maďarkami 5:7 a zdolali Francúzky 6:4.

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