Slovenky zakončili turnaj v Budapešti výhrou, suverénne zdolali Japonky

Turnaj štyroch krajín v Budapešti
Japonsko - Slovensko 3:7 (2:2, 0:2, 1:3)
Góly: 1. Šigová, 9. Wadžimová, 60. Lacková - 10., 41. a 54. Hartjeová, 18. Šuliková, 28. Bednáriková, 37. Kapičáková, 47. Hlinková
Slovenské hokejové reprezentantky víťazne zakončili svoje účinkovanie na Turnaji štyroch krajín v Budapešti.
V sobotňajšom zápase vyhrali nad Japonkami 7:3, keď sa hetrikom a tromi asistenciami blysla Elle Hartjeová.
Zverenky hlavného trénera Tomáša Turňu predtým na podujatí prehrali s domácimi Maďarkami 5:7 a zdolali Francúzky 6:4.