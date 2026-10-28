Do ligy vstúpila ako kométa. Lopušanovú chvália v zámorí, z nových hráčok je najlepšia

Nela Lopušanová
Nela Lopušanová (Autor: Facebook / Wisconsin Women's Hockey﻿)
TASR|28. okt 2026 o 11:22
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Slovenka má v úvode sezóny priemer takmer dvoch bodov na zápas.

Slovenská hokejistka Nela Lopušanová si v úvode svojej premiérovej sezóny v zámorskej univerzitnej súťaži NCAA získava uznanie.

Americký špecializovaný portál Bucky's 5th Quarter vyzdvihol jej výkony v drese Wisconsinskej univerzity a najmä spoluprácu s centerkou Cassie Hallovou.

Osemnásťročná útočníčka nazbierala v prvých ôsmich zápasoch sezóny 15 bodov za päť gólov a desať asistencií a je druhou najproduktívnejšou hráčkou tímu a piatou v celej súťaži.

Lopušanová podľa amerického novinára Taylora Valentina postupne napĺňa očakávania, s ktorými prichádzala do univerzitného hokeja.

„Vyzerá ako produktívna krídelníčka prvého útoku, akú všetci očakávali, najmä po boku skúsenej centerky Cassie Hallovej,“ napísal autor v článku. Poukázal aj na ich vydarenú spoluprácu, ktorá výrazne prispieva k produktivite oboch hráčok.

Nela Lopušanová v drese Wisconsinu.
Nela Lopušanová v drese Wisconsinu. (Autor: REUTERS)

Slovenka je s desiatimi asistenciami najlepšou nahrávačkou Wisconsinu, pričom v tímovom bodovaní zaostáva iba za Hallovou, ktorá má na konte 18 bodov (9+9). Je zároveň najproduktívnejšou hráčkou spomedzi všetkých nováčikov v NCAA.

Rodáčka zo Žiliny dosahuje v úvode sezóny priemer 1,88 bodu na zápas. Na bránku vyslala 27 striel, z ktorých päť premenila na góly, čo predstavuje úspešnosť streľby 18,5 percenta. V štatistike plusových a mínusových bodov má bilanciu +9.

Výrazne sa presadila najmä v poslednom dvojzápase proti Minnesote State. Pri víťazstve 5:1 zaznamenala gól a tri asistencie, o deň neskôr prispela gólom a dvoma asistenciami k triumfu 12:1. V dvoch stretnutiach tak nazbierala sedem bodov.

Lopušanová už na začiatku októbra získala ocenenie pre najlepšiu nováčičku týždňa v konferencii WCHA po päťbodových výkonoch v dvojzápase proti Bostonskej univerzite.

Wisconsin má po ôsmich stretnutiach bilanciu šiestich víťazstiev a dvoch prehier. V najnovšom rebríčku USCHO mu patrí tretie miesto za Ohio State a Minnesotou. Najbližšie ho čaká 30. a 31. októbra dvojzápas na ľade St. Cloud State.

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Nela Lopušanová
Do ligy vstúpila ako kométa. Lopušanovú chvália v zámorí, z nových hráčok je najlepšia
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