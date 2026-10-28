Do ligy vstúpila ako kométa. Lopušanovú chvália v zámorí, z nových hráčok je najlepšia

Slovenská hokejistka Nela Lopušanová si v úvode svojej premiérovej sezóny v zámorskej univerzitnej súťaži NCAA získava uznanie.
Americký špecializovaný portál Bucky's 5th Quarter vyzdvihol jej výkony v drese Wisconsinskej univerzity a najmä spoluprácu s centerkou Cassie Hallovou.
Osemnásťročná útočníčka nazbierala v prvých ôsmich zápasoch sezóny 15 bodov za päť gólov a desať asistencií a je druhou najproduktívnejšou hráčkou tímu a piatou v celej súťaži.
Lopušanová podľa amerického novinára Taylora Valentina postupne napĺňa očakávania, s ktorými prichádzala do univerzitného hokeja.
„Vyzerá ako produktívna krídelníčka prvého útoku, akú všetci očakávali, najmä po boku skúsenej centerky Cassie Hallovej,“ napísal autor v článku. Poukázal aj na ich vydarenú spoluprácu, ktorá výrazne prispieva k produktivite oboch hráčok.
Slovenka je s desiatimi asistenciami najlepšou nahrávačkou Wisconsinu, pričom v tímovom bodovaní zaostáva iba za Hallovou, ktorá má na konte 18 bodov (9+9). Je zároveň najproduktívnejšou hráčkou spomedzi všetkých nováčikov v NCAA.
Rodáčka zo Žiliny dosahuje v úvode sezóny priemer 1,88 bodu na zápas. Na bránku vyslala 27 striel, z ktorých päť premenila na góly, čo predstavuje úspešnosť streľby 18,5 percenta. V štatistike plusových a mínusových bodov má bilanciu +9.
Výrazne sa presadila najmä v poslednom dvojzápase proti Minnesote State. Pri víťazstve 5:1 zaznamenala gól a tri asistencie, o deň neskôr prispela gólom a dvoma asistenciami k triumfu 12:1. V dvoch stretnutiach tak nazbierala sedem bodov.
Lopušanová už na začiatku októbra získala ocenenie pre najlepšiu nováčičku týždňa v konferencii WCHA po päťbodových výkonoch v dvojzápase proti Bostonskej univerzite.
Wisconsin má po ôsmich stretnutiach bilanciu šiestich víťazstiev a dvoch prehier. V najnovšom rebríčku USCHO mu patrí tretie miesto za Ohio State a Minnesotou. Najbližšie ho čaká 30. a 31. októbra dvojzápas na ľade St. Cloud State.