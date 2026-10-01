Zranenia nútia Edmonton meniť zostavu. Mužstvo prišlo aj o dôležitého centra

Ryan Nugent-Hopkins.
Ryan Nugent-Hopkins. (Autor: TASR/AP)
TASR|1. okt 2026 o 22:03
ShareTweet0

Tréner „olejárov“ Mike Babcock v utorok uviedol, že neexistuje termín návratu.

Tím Edmonton Oilers trápia v úvode sezóny zámorskej hokejovej NHL početné zranenia. Na listine zranených hráčov sa ocitol center Ryan Nugent-Hopkins a na listine dlhodobo zranených sú útočník Matthew Savoie a obranca Alec Regula.

Vzhľadom na nepriaznivú zdravotnú situáciu povolal klub z farmy v Bakersfielde (AHL) nemeckého útočníka Josha Samanského.

Podľa TSN sužuje Nugenta-Hopkinsa zranenie v dolnej časti tela, ktoré utrpel v pondelok počas tréningu. Z toho dôvodu nehral ani v úvodnom zápase sezóny proti Vancouveru (5:6 pp).

Tréner „olejárov“ Mike Babcock v utorok uviedol, že neexistuje termín návratu Nugenta-Hopkinsa do zostavy, no poznamenal, že pôvodne očakával, že 33-ročný Kanaďan bude chýbať mužstvu len krátkodobo.

Jeho zranenie je pre Edmonton citeľnou ranou na pozícii centra, čo prinútilo Oilers, aby v prvom stretnutí ročníka oddelili hviezdnych Connora McDavida a Leona Draisaitla a zaradili ich do dvoch rôznych útokov.

Nugent-Hopkins vstupuje do svojej 16. sezóny v drese Edmontonu, v tej minulej strelil 20 gólov a pridal 36 asistencií v 72 zápasoch základnej časti a zaznamenal ďalších päť bodov (2+3) v šiestich dueloch play off.

Dvadsaťdvaročný Savoie vynechal prípravný kemp po tom, ako sa zranil počas tréningu medzi sezónami.

Dvadsaťdvaročný Regula sa zotavuje z letnej operácie a takisto nemá stanovený termín návratu.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Tristan Luneau v drese Anaheimu Ducks.
Tristan Luneau v drese Anaheimu Ducks.
Len 14 zápasov v NHL, no už lukratívna zmluva. Anaheim si poistil talentovaného obrancu
dnes 23:25
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Zranenia nútia Edmonton meniť zostavu. Mužstvo prišlo aj o dôležitého centra