Zdeno Chára sa stal novým členom výberovej komisie Hokejovej siene slávy v Toronte, ktorá každoročne rozhoduje o nových osobnostiach vstupujúcich medzi hokejové legendy.
Slovenský obranca v nej nahradí bývalého ruského útočníka Igora Larionova, ktorý vo funkcii pôsobil 15 rokov.
Výberová komisia Hokejovej siene slávy pozostáva z 18 členov, ktorých menuje správna rada organizácie. Ich úlohou je navrhovať a vyberať nových členov v troch kategóriách – hráčskej, funkcionárskej a rozhodcovskej.
Podľa pravidiel sa každoročne obmieňa šesť členov komisie, pričom ich štandardné funkčné obdobie trvá tri roky. Pôsobenie jedného člena je obmedzené na 15 rokov.
O zaradení kandidátov do Siene slávy rozhodujú členovia komisie na každoročnom zasadnutí a na zvolenie je potrebných najmenej 75 percent hlasov.
V roku 2026 sa novými členmi prestížnej spoločnosti stali Patrice Bergeron, Cindy Curley, Carey Price, Pekka Rinne, Keith Tkachuk a Brian Burke.
Cháru uviedli do Hokejovej siene slávy v novembri 2025.
Počas 24 sezón v NHL odohral 1680 zápasov základnej časti, čo je najviac spomedzi všetkých obrancov v profilige.
Nazbieral v nich 680 bodov za 209 gólov a 471 asistencií. Najvýraznejšiu stopu zanechal v Bostone Bruins, kde strávil 14 sezón a dlhé roky nosil kapitánske céčko. V roku 2011 doviedol mužstvo k zisku Stanleyho pohára.
Získal aj Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu NHL v sezóne 2008/2009. Šesťkrát sa predstavil v Zápase hviezd a päťkrát vyhral súťaž o najtvrdšiu strelu.