Tatar asistoval pri prehre, hetrik strelili až dvaja hráči Chicaga

Stalo sa to iba po siedmykrát od roku 2007, aby hetrik v jednom zápase strelili hneď dvaja spoluhráči. Naposledy to dokázali Bryan Rust a Evan Rodrigues 2. januára 2022.

NEW YORK. Slovenský útočník Tomáš Tatar bodoval pri prehre New Jersey Devils na ľade Chicaga Blackhawks 5:8. Zaknihoval asistenciu.

Jednoznačnú prevahu ukázali Carolina Hurricanes v dueli proti Columbusu Blue Jackets. Vyhrali 4:0, no úplne zaslúžene. Pomer striel bol 50:19.

Jordan Kyrou pomohol St. Louis k výhre 5:3 nad Buffalom dvoma gólmi. Prehupol sa cez hranicu dvadsiatich presných zásahov v sezóne, a to po prvý raz v kariére.





Chicago - New Jersey 8:5 (1:2, 3:1, 4:2)

Góly: 8. Hagel, 22. P. Kane (DeBrincat, S. Jones), 32. P. Kane (S. Jones, DeBrincat), 35. Hagel (P. Kane, DeBrincat), 55. Dach (C. Murphy, C. Jones), 55. R. Carpenter (Entwistle, S. Jones), 59. P. Kane, 60. Hagel (Lafferty, C. Jones) – 10. J. Hughes (Graves), 19. Šarangovič (J. Hughes, Siegenthaler), 38. Bratt (Severson, Siegenthaler), 49. Siegenthaler (Tatar, D. Hamilton), 56. Bratt (Severson, J. Hughes)

Brankári: Lankinen 31/36 - Gillies 29/35

/Tomáš Tatar (New Jersey) zaknihoval asistenciu. Odohral 14 minút a 3 sekundy, pripísal si mínusový bod, tri strely na bránu a hit/