NHL zakáže dresy na podporu LGBTI komunity. Rozhodnutie je dočasné

NEW YORK. Vedenie Národnej hokejovej ligy rozhodlo, že v sezóne 2023/24 zakáže používanie špeciálnych dresov počas rozkorčuľovaní. Opatrenie je zatiaľ dočasné.

Týka sa dresov na podporu či oslavu rôznych skupín a udalostí. Pôjde o tzv. "Pride dresy" na podporu LGBTI komunity, no podľa vyhlásenia by malo ísť aj o dresy na podporu boja proti rakovine či dresy v armádnom dizajne.

"Navrhol som, že by bolo vhodné, aby si kluby nemenili dresy počas rozcvičky, pretože to vyrušuje ľudí. Odvádza to pozornosť od toho, že všetky naše kluby v rôznych formách organizujú akcie na počesť rôznych skupín a my sme radšej, keď sa týmto akciám bude venovať náležitá pozornosť, akú si zaslúžia. Nechceme, aby spôsobovali rozruch," zdôvodnil hlavný komisionár súťaže Gary Bettman.