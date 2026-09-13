Nováčikovský kontrakt mu skončil, no v tíme ostáva. Mladý krídelník sa upísal Montrealu

Zachary Bolduc v drese Montrealu Canadiens.
Zachary Bolduc v drese Montrealu Canadiens. (Autor: TASR/AP)
TASR|13. sep 2026 o 22:37
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Do tímu prišiel v lete 2025 výmenou zo St. Louis.

Klub zámorskej hokejovej NHL Montreal Canadiens podpísal nový štvorročný kontrakt s útočníkom Zacharym Bolducom. Dvadsaťtriročnému krídelníkovi vynesie celkovo 16,8 milióna dolárov s ročným platom 4,2 milióna.

Spoluhráčovi slovenského útočníka Juraja Slafkovského sa po sezóne 2025/2026 skončil trojročný nováčikovský kontrakt, po ktorom mal status obmedzeného voľného hráča.

V uplynulom ročníku odohral 78 zápasov základnej časti, v ktorých nazbieral 30 kanadských bodov za 12 gólov a 18 asistencií. V play off získal sedem bodov (3+4).

Bolduc prišiel do Montrealu v lete 2025 výmenou zo St. Louis, pripomenul portál TSN.ca.

NHL

Zachary Bolduc v drese Montrealu Canadiens.
Zachary Bolduc v drese Montrealu Canadiens.
Nováčikovský kontrakt mu skončil, no v tíme ostáva. Mladý krídelník sa upísal Montrealu
dnes 22:37
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