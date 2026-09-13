Nováčikovský kontrakt mu skončil, no v tíme ostáva. Mladý krídelník sa upísal Montrealu

Klub zámorskej hokejovej NHL Montreal Canadiens podpísal nový štvorročný kontrakt s útočníkom Zacharym Bolducom. Dvadsaťtriročnému krídelníkovi vynesie celkovo 16,8 milióna dolárov s ročným platom 4,2 milióna.
Spoluhráčovi slovenského útočníka Juraja Slafkovského sa po sezóne 2025/2026 skončil trojročný nováčikovský kontrakt, po ktorom mal status obmedzeného voľného hráča.
V uplynulom ročníku odohral 78 zápasov základnej časti, v ktorých nazbieral 30 kanadských bodov za 12 gólov a 18 asistencií. V play off získal sedem bodov (3+4).
Bolduc prišiel do Montrealu v lete 2025 výmenou zo St. Louis, pripomenul portál TSN.ca.