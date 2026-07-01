Najlepší obranca NHL šokoval trénera. Nechce ostať v Ohiu a odmietol aj Dallas

Z posledných štyroch víťazov Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu sezóny NHL už dvaja nehrajú v klube, v ktorom ocenenie získali.
Erik Karlsson po jej zisku v roku 2023 v San Jose zamieril do Pittsburghu, Quinn Hughes ju vyhral o rok na to vo Vancouveri a teraz je hráčom Minnesoty.
Meniť dres môže čoskoro aj aktuálny držiteľ prestížnej ceny – Zach Werenski z Columbusu.
Americký obranca má za sebou výborný ročník. V drese USA sa stal olympijským víťazom, v NHL získal najviac bodov na zápas počas svojej kariéry (81 v 75 dueloch) a prvýkrát sa stal držiteľom Norrisovej trofeje.
Budúcnosť 28-ročného hokejistu však v tíme Blue Jackets nevyzerá ružovo.
Po skončení sezóny v apríli vedeniu mužstva oznámil, že po uplynutí súčasného kontraktu v Ohiu ďalší nepodpíše.
Bek má šesťročnú zmluvu platnú ešte najbližšie dve sezóny a z platového stropu počas nich zaberie 9 583 334 dolárov ročne, čo je veľmi výhodná cena.
Toronto a Tampa Bay ako favoriti
O výmenu síce nepožiadal, ale vedenie mužstva sa o ňu začalo pokúšať s cieľom získať čím lepšiu protihodnotu.
Záujem má mnoho tímov. Americký obranca patrí medzi najlepších na svete a dokáže dominovať aj proti najťažším súperom.
Werenski však vo svojej zmluve disponuje klauzulou o nevymeniteľnosti a každý potenciálny trejd tak môže zamietnuť. To už podľa zámorských zdrojov aj urobil.
Manažér Columbusu mal dohodnutú výmenu s Dallasom. Opačným smerom mal putovať Thomas Harley, ktorému od novej sezóny začne platiť nová zmluva v hodnote vyše 10,5 milióna ročne.
Harley by bol v drese Blue Jackets obrancom do prvého páru a výmena mala zahŕňať ďalších hráčov a draftové voľby.
Werenski však Dallas odmietol. Preferuje ostať na východe a ako dve hlavné možnosti sa spomínajú Toronto a Tampa Bay. Insider Elliotte Friedman pridáva aj Floridu.
Vedenie Blue Jackets sa pokúsi nájsť adekvátnu protihodnotu, ale ak by sa to nepodarilo, hviezdny bek ostane v klube a výmena môže prísť aj neskôr.
Aktuálne však patrí k hlavným adeptom na prestup. Ďalšie hviezdne mená NHL, ktoré môžu byť v najbližších dňoch vymenené, sú Dylan Larkin, Jason Robertson, Connor Hellebuyck, Vincent Trocheck, Morgan Rielly či Darnell Nurse.
Klub, ktorý chcú hráči opustiť
O Werenského rozhodnutí dohrať svoj kontrakt a potom pokračovať inde, nevedel ani tréner mužstva Rick Bowness:
„Som šokovaný asi ako ktokoľvek iný. Na konci sezóny sme sa pozreli do očí a mali sme výborné rozhovory, objali sme sa a všetko bolo v poriadku. Keď to teraz vyšlo von, zaskočilo ma to ako každého," povedal pre TheAthletic.
Columbus sa v NHL stáva mužstvom, kde sú vyžiadané odchody zvykom. Okrem najlepšieho obrancu sezóny už ďalší kontrakt v klube podpísať nechce ani strelec Kirill Marčenko, ktorý má pred sebou posledný rok zmluvy.
K najlepšiemu obrancovi Columbusu sa tak pridal aj najlepší útočník uplynulej sezóny.
V minulosti si odchod z klubu „vydupali“ aj Panarin, Nash, Bobrovskij, Dubois, Laine, Jones či Čech Jiříček.
Niektorí fanúšikovia na sociálnej sieti Reddit dokonca vyskladali celú zostavu z hráčov Columbusu, ktorí chceli klub opustiť:
Werenski by sa z Ohia mohol sťahovať už čoskoro. V stredu, 1. júla, sa od 18:00 otvorí v NHL trh s voľnými hráčmi, a to môže vyvolať aj rôzne výmeny.
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