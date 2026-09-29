Suspendovaná hviezda odmietla trénovať. Winnipeg okamžite reagoval ulovním brankára

Hokejový klub zámorskej NHL Winnipeg Jets získal z waiver listiny brankára Claya Stevensona, ktorého tam umiestnil Washington Capitals.
Dvadsaťsedemročný Kanaďan nastúpil v uplynulej sezóne za Washington v štyroch dueloch. Dosiahol priemer dva inkasované góly na zápas a úspešnosť zákrokov 92,1 percenta.
V AHL odchytal za Hershey Bears 37 stretnutí s bilanciou 18 víťazstiev, 13 prehier a tri prehry po predĺžení alebo nájazdoch.
V priemere inkasoval 2,62 gólu na zápas a zaznamenal úspešnosť zásahov 91,2 percenta.
Jets potrebovali rozšíriť brankárske možnosti po tom, ako Connor Hellebuyck nenastúpil do tréningového kempu v súvislosti so žiadosťou o výmenu a klub svoju jednotku suspendoval. Informoval o tom portál TSN.