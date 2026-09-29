Suspendovaná hviezda odmietla trénovať. Winnipeg okamžite reagoval ulovním brankára

Connor Hellebuyck
Connor Hellebuyck (Autor: SITA(/AP)
TASR|29. sep 2026 o 07:46
ShareTweet0

Hellebuyck nenastúpil do tréningového kempu.

Hokejový klub zámorskej NHL Winnipeg Jets získal z waiver listiny brankára Claya Stevensona, ktorého tam umiestnil Washington Capitals.

Dvadsaťsedemročný Kanaďan nastúpil v uplynulej sezóne za Washington v štyroch dueloch. Dosiahol priemer dva inkasované góly na zápas a úspešnosť zákrokov 92,1 percenta.

V AHL odchytal za Hershey Bears 37 stretnutí s bilanciou 18 víťazstiev, 13 prehier a tri prehry po predĺžení alebo nájazdoch.

V priemere inkasoval 2,62 gólu na zápas a zaznamenal úspešnosť zásahov 91,2 percenta.

Jets potrebovali rozšíriť brankárske možnosti po tom, ako Connor Hellebuyck nenastúpil do tréningového kempu v súvislosti so žiadosťou o výmenu a klub svoju jednotku suspendoval. Informoval o tom portál TSN.

NHL

Adam Jiříček na drafte 2024.
Adam Jiříček na drafte 2024.
Opory Blues sú na maródke. Do prvého tímu povolali mladý český talent
dnes 07:54
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Suspendovaná hviezda odmietla trénovať. Winnipeg okamžite reagoval ulovním brankára