ONLINE: Winnipeg Jets - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

Winnipeg Jets - Montreal Canadiens: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
Winnipeg Jets - Montreal Canadiens: ONLINE prenos zo zápasu NHL. (Autor: Sportnet)
Sportnet|25. okt 2026 o 20:00
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Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: Winnipeg Jets - Montreal Canadiens.

Hokejisti tímov Winnipeg Jets a Montreal Canadiens dnes v noci hrajú ďalší zápas základnej časti NHL.

Stretnutie sa odohrá pod holým nebom v rámci Tim Hortons Heritage Classic. V zostave Canadiens nebude chýbať Juraj Slafkovský.

Kde sledovať NHL v tv?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Winnipeg Jets - Montreal Canadiens dnes (hokej, NHL, Juraj Slafkovský, výsledok, pondelok, NAŽIVO)

NHL  2026/2027
26.10.2026 o 00:00
Winnipeg
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Montreal
Prenos
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zámorskej NHL. Dnes sa proti sebe postaví Winnipeg Jets a Montreal Canadiens a to dokonca v rámci Heritage Classic v zápase pod holým nebom.

Montreal nevstúpil do nového ročníka suverénnym spôsobom, napriek tomu sa jeho forma začína čoraz viac zlepšovať. Naopak Winnipeg, ktorý už definitívne prišiel o Connora Hellebuycka, sa aktuálne prezentuje sériou štyroch prehier v rade.

Sledovať budeme zároveň aj slovenské zastúpenie, keď sa v drese Canadiens predstaví útočník Juraj Slafkovský.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 00:00.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Winnipeg Jets - Montreal Canadiens: ONLINE prenos zo zápasu NHL.online
Winnipeg Jets - Montreal Canadiens: ONLINE prenos zo zápasu NHL.online
ONLINE: Winnipeg Jets - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)
dnes 20:00
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