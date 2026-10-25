ONLINE: Winnipeg Jets - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

Hokejisti tímov Winnipeg Jets a Montreal Canadiens dnes v noci hrajú ďalší zápas základnej časti NHL.
Stretnutie sa odohrá pod holým nebom v rámci Tim Hortons Heritage Classic. V zostave Canadiens nebude chýbať Juraj Slafkovský.
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ONLINE PRENOS: Winnipeg Jets - Montreal Canadiens dnes (hokej, NHL, Juraj Slafkovský, výsledok, pondelok, NAŽIVO)
NHL 2026/2027
26.10.2026 o 00:00
Winnipeg
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Plánovaný
Montreal
Prenos
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zámorskej NHL. Dnes sa proti sebe postaví Winnipeg Jets a Montreal Canadiens a to dokonca v rámci Heritage Classic v zápase pod holým nebom.
Montreal nevstúpil do nového ročníka suverénnym spôsobom, napriek tomu sa jeho forma začína čoraz viac zlepšovať. Naopak Winnipeg, ktorý už definitívne prišiel o Connora Hellebuycka, sa aktuálne prezentuje sériou štyroch prehier v rade.
Sledovať budeme zároveň aj slovenské zastúpenie, keď sa v drese Canadiens predstaví útočník Juraj Slafkovský.
Montreal nevstúpil do nového ročníka suverénnym spôsobom, napriek tomu sa jeho forma začína čoraz viac zlepšovať. Naopak Winnipeg, ktorý už definitívne prišiel o Connora Hellebuycka, sa aktuálne prezentuje sériou štyroch prehier v rade.
Sledovať budeme zároveň aj slovenské zastúpenie, keď sa v drese Canadiens predstaví útočník Juraj Slafkovský.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 00:00.
Tabuľky NHL
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