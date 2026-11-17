Oficiálnu webovú stránku Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) v utorok údajne napadli hackeri.
Digitálne útoky majú súvisieť s rozhodnutím nepovoliť Rusku štart na MS do 20 rokov v Kanade. Informovala o tom agentúra AP.
Stránka IIHF momentálne nefunguje, predtým na nej visela grafika s ruskými hokejistami a nápisom: „Bojíte sa čeliť Rusku? Vyradili ste jediný tím, ktorý nemôžete zdolať.“
Zatiaľ nie je známe, kto za útokmi stojí. Ruská hokejová federácia (FHR) incident odsúdila.
„Brániť záujmy ruských hokejistov a ich práva štartovať na vrcholných medzinárodných podujatiach budeme výlučne pomocou legálnych metód,“ uvádza sa vo vyhlásení FHR.
IIHF v nedeľu potvrdila, že Rusko sa nezúčastní na juniorskom svetovom šampionáte. Došlo k tomu niekoľko dní po tom, čo kanadská vláda oznámila, že neudelí ruským športovcom víza.